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Nasce il nuovo Milan di Amorim, i 26 convocati per il ritiro: ci sono due esclusioni 'eccellenti'

Il neo-tecnico rossonero ha diramato la lista dei calciatori che inizieranno la preparazione ai suoi ordini a Milanello: l'elenco completo
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MILANO - Il primo giorno della nuova annata è alle porte a Milanello. I giocatori del Milan sono pronti a iniziare il lavoro preparativo alla stagione 2026/27. Ecco i calciatori (26) che si ritroveranno nel nostro centro sportivo e che parteciperanno agli allenamenti a partire da domani, lunedì 13 luglio, sotto la guida del tecnico portoghese Ruben Amorim. Due gli esclusi 'eccellenti': Bennacer, prossimo all'addio, e Bondo, anch'egli sul mercato.

I convocati

Portieri: Bouyer, Pittarella, P.Terracciano, Torriani
Difensori: Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlović, F.Terracciano, Tomori.
Centrocampisti: Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ossola, Ricci.
Attaccanti: Camarda, Chukwueze, Cissè, Guernier, Kostić, Nkunku, Yahya Idrissi.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

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