Nasce il nuovo Milan di Amorim, i 26 convocati per il ritiro: ci sono due esclusioni 'eccellenti'

MILANO - Il primo giorno della nuova annata è alle porte a Milanello. I giocatori del Milan sono pronti a iniziare il lavoro preparativo alla stagione 2026/27. Ecco i calciatori (26) che si ritroveranno nel nostro centro sportivo e che parteciperanno agli allenamenti a partire da domani, lunedì 13 luglio, sotto la guida del tecnico portoghese Ruben Amorim. Due gli esclusi 'eccellenti': Bennacer, prossimo all'addio, e Bondo, anch'egli sul mercato.