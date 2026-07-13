La Juve sfida il Milan sul mercato: obiettivo da 50 milioni, Carnevali ci pensa 

Il mercato ha preso il via già da diverse settimane, ma in casa Juve bisogna fare cassa prima di poter mettere mano al portafogli e iniziare a consegnare a Spalletti i primi regali di stagione. A dire il vero il primo volto nuovo è quello dell'ex attaccante del Genoa Jeff Ekhator, che potrebbe anche finire in prestito altrove per trovare spazio e farsi le ossa prima di finire a pieno regime nella lista dell'allenatore di Certaldo. Poi c'è da capire bene quali saranno i giocatori pronti a lasciare la Mole per trovare maggior fortuna da un'altra parte e la lista in tal senso è folta.

C'è chi, invece, è partito con un ritmo forsennato e il riferimento va al Milan, che sembra destinato a non fermarsi qui. Dopo aver acquistato Gonçalo Ramos dal PSG e Mario Gila dalla Lazio, è tornato l'entusiasmo attorno ai rossoneri del nuovo allenatore Ruber Amorim. Nel giorno del raduno, erano tanti i tifosi presenti a Milanello nonostante una stagione chiusa in maniera estremamente negativa e che ha portato a una rivoluzione totale da parte di Gerry Cardinale (arrivato in elicottero). Adesso, il Milan continua a lavorare sul mercato e l'ultimo nome è legato ad un obiettivo su cui è vigile anche la Juventus.