La Juve sfida il Milan sul mercato: obiettivo da 50 milioni, Carnevali ci pensa 

Il mercato ha preso il via già da diverse settimane, ma in casa Juve bisogna fare cassa prima di poter mettere mano al portafogli e iniziare a consegnare a Spalletti i primi regali di stagione. A dire il vero il primo volto nuovo è quello dell'ex attaccante del Genoa Jeff Ekhator, che potrebbe anche finire in prestito altrove per trovare spazio e farsi le ossa prima di finire a pieno regime nella lista dell'allenatore di Certaldo. Poi c'è da capire bene quali saranno i giocatori pronti a lasciare la Mole per trovare maggior fortuna da un'altra parte e la lista in tal senso è folta.
C'è chi, invece, è partito con un ritmo forsennato e il riferimento va al Milan, che sembra destinato a non fermarsi qui. Dopo aver acquistato Gonçalo Ramos dal PSG e Mario Gila dalla Lazio, è tornato l'entusiasmo attorno ai rossoneri del nuovo allenatore Ruber Amorim. Nel giorno del raduno, erano tanti i tifosi presenti a Milanello nonostante una stagione chiusa in maniera estremamente negativa e che ha portato a una rivoluzione totale da parte di Gerry Cardinale (arrivato in elicottero). Adesso, il Milan continua a lavorare sul mercato e l'ultimo nome è legato ad un obiettivo su cui è vigile anche la Juventus.
Anche il Milan su Ederson
Stiamo parlando di Ederson, che era promesso sposo al Manchester United, ma poi i Red Devils hanno fatto un passo indietro. Il brasiliano adesso è in vacanza dopo l'eliminazione in Coppa del Mondo e aspetta di conoscere novità relative al suo futuro. Da un diavolo all'altro: anche i rossoneri lo hanno messo nel mirino. Come raccontato nell'edizione odierna di 'Aperimercato', in diretta dal lunedì al venerdì alle ore 19 sul canale Youtube di Tuttosport, Ruben Amorim vorrebbe puntare sul centrocampista brasiliano nella prossima stagione.
Il Milan ha già avviato contatti con l'Atalanta, con cui i rapporti sono ottimi e si sta parlando anche di Ardon Jashari, vecchio pallino di Cristiano Giuntoli. Il tecnico portoghese stravede per Ederson e aveva già provato a portarlo in Premier League nella sua avventura a Manchester. Chissà che non possa essere accontentato con un anno di ritardo.
La posizione dell'Atalanta e gli occhi della Juve
Dopo il dietrofront del Manchester United, il futuro di Ederson è tutto da scrivere. Il classe 1993 ha ancora un anno di contratto con l'Atalanta (fino al 30 giugno 2027) e i nerazzurri hanno subito proposto il rinnovo dopo il mancato passaggio ai Red Devils. Altri cinque anni di contratto per l'ex Salernitana, che però prende tempo.
Sullo sfondo rimane vigile anche la Juventus. Per ora Ederson è soltanto una suggestione, ma le cose potrebbero cambiare qualora arrivasse la cessione di Khephren Thuram. L'amministratore delegato Giovanni Carnevali ci pensa, ma ora ha un avversario in più: l'ambizioso Milan di Ruben Amorim. E accontentare le richieste dell'Atalanta, da sempre bottega cara. Koopmeiners docet.
Il mercato ha preso il via già da diverse settimane, ma in casa Juve bisogna fare cassa prima di poter mettere mano al portafogli e iniziare a consegnare a Spalletti i primi regali di stagione. A dire il vero il primo volto nuovo è quello dell'ex attaccante del Genoa Jeff Ekhator, che potrebbe anche finire in prestito altrove per trovare spazio e farsi le ossa prima di finire a pieno regime nella lista dell'allenatore di Certaldo. Poi c'è da capire bene quali saranno i giocatori pronti a lasciare la Mole per trovare maggior fortuna da un'altra parte e la lista in tal senso è folta.
C'è chi, invece, è partito con un ritmo forsennato e il riferimento va al Milan, che sembra destinato a non fermarsi qui. Dopo aver acquistato Gonçalo Ramos dal PSG e Mario Gila dalla Lazio, è tornato l'entusiasmo attorno ai rossoneri del nuovo allenatore Ruber Amorim. Nel giorno del raduno, erano tanti i tifosi presenti a Milanello nonostante una stagione chiusa in maniera estremamente negativa e che ha portato a una rivoluzione totale da parte di Gerry Cardinale (arrivato in elicottero). Adesso, il Milan continua a lavorare sul mercato e l'ultimo nome è legato ad un obiettivo su cui è vigile anche la Juventus.