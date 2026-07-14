Milan, Cardinale in elicottero come Berlusconi: il colloquio con Amorim e il punto sul mercato 

Gerry Cardinale non si è voluto perdere il primo giorno di lavori del suo Milan . Confermando il trend di una presenza sempre più costante accanto alla squadra e alla vita del club, il patron milanista ieri è planato a Milanello nel vero senso della parola. Alle 10:48, il suo elicottero è atterrato nella piazzola situata alle spalle del campo rialzato. Inutile girarci attorno: a tutti sono tornati in mente gli arrivi di Silvio Berlusconi , che fin dal primo raduno del suo Milan all’Arena Civica dell’estate del 1986 aveva utilizzato l’elicottero come mezzo distintivo, salvo poi farne uso quando si recava a Milanello. Nessuno, però, ha pensato a uno scimmiottamento dell’usanza di Berlusconi. Cardinale ha semplicemente potuto usare un mezzo non comune per arrivare direttamente dentro Milanello, facendosi trovare pronto per iniziare la giornata di lavori. Prima l’abbraccio con Ruben Amorim , poi i dialoghi costanti con tutta la dirigenza operativa. Erano presenti tutti i nuovi capi area: dall’amministratore delegato Massimo Calvelli ai referenti sportivi, ovvero Hendrik Almstadt e Bobby Gardiner passando anche per Jovan Kirovski , che ha accolto lo staff di Milan Futuro. Poi c’è stato il rito del primo pranzo stagionale. Qui Cardinale ha condiviso il tavolo con Matteo Gabbia , che ha svolto anche la funzione di rappresentante dei senatori della squadra, e non ha perso occasione per scambiare delle parole sia con i giovani aggregati alla prima squadra sia con gli italiani già presenti in rosa.

A colloquio con Amorim

Successivamente c’è stato un nuovo colloquio con Ruben Amorim, parlando di quello che si dovrà fare ancora sul mercato, sia in entrata sia in uscita. Attorno alle 15:45, poi, Gerry ha accolto a Milanello il nuovo numero nove milanista, ovvero Gonçalo Ramos. L’attaccante portoghese è sbarcato in città due giorni fa e ha iniziato la ricerca dell’abitazione, poi è passato a Casa Milan e allo store per poi recarsi a Milanello per conoscere una buona parte dei nuovi compagni di squadra. Un lungo abbraccio tra Ramos e Cardinale è stato immortalato all’ingresso della club house rossonera. Poco prima delle 17:15, l’elicottero con a bordo Cardinale ha ripreso nuovamente quota per lasciare Milanello. Il patron rossonero, come da sua dichiarazione d’intenti, sarà molto spesso a Milano e anche nel corso del campionato dovrebbe essere molto presente, specialmente nelle partite casalinghe, rendendo ordinaria la sua presenza e non più un evento straordinario come accaduto nel corso degli ultimi anni. Come detto, nei dialoghi che ci sono stati tra Cardinale e Amorim nel corso della giornata, si è parlato anche di calciomercato, sia in entrata sia in uscita.

Lampard chiede Loftus-Cheek

Uno dei primi nomi che potrebbe lasciare il Milan è quello di Pervis Estupinan. Il terzino ecuadoriano è il nome in cima alla lista dell’Aston Villa per sostituire Lucas Digne, ceduto al Paris Saint-Germain per 9 milioni. Jorge Mendes, che è l’agente di Estupinan e che ne ha curato il trasferimento, un anno fa, dal Brighton al Milan, è al lavoro per far rientrare tutte le tessere al loro posto. Il mercato inglese guarda con interesse ad altri profili milanisti. Il Coventry potrebbe rompere gli indugi per Fikayo Tomori, che probabilmente avrebbe voluto valutare squadre di fascia superiore, che non si sono fatte vive. Lo stesso club allenato da Frank Lampard ha chiesto informazioni agli agenti di Ruben Loftus-Cheek che, esattamente come Tomori, sperava nel rinnovo con il Milan mentre ora sono più vicini alla cessione. Per Bondo ci sono le sirene del Watford mentre il Monza ha fatto un sondaggio per Filippo Terracciano. Un lungo primo giorno di lavoro per il Milan, tra campo e mercato. Gerry Cardinale e Ruben Amorim danno il benvenuto a Gonçalo Ramos, acquisto più caro della storia rossonera.