Clamoroso Milan, virata su Foden! La chiave con il Manchester City è Leao

MILANO - Nicolò Zaniolo spinge, il Milan nicchia e sogna Phil Foden . Il club rossonero è partito forte sul mercato con Gonçalo Ramos e Gila , pagati oltre 100 milioni di euro , e adesso attende anche le indicazioni di Ruben Amorim , che sta valutando i giocatori a Milanello e darà i primi giudizi – chi tenere e chi cedere – fra una settimana, dopo la prima amichevole a Glasgow del 25 luglio contro il Celtic , anche se alcuni elementi, come Estupinan , in trattativa con l’ Aston Villa , potrebbero salutare prima. Il tecnico ha già chiesto al club un trequartista mancino da piazzare sul centrodestra del suo 3-4-2-1 . A sinistra ha abbondanza con Pulisic e Nkunku , senza contare Leao . Attualmente in organico c’è solo Chukwueze , che Amorim sta testando anche da quinto di destra, dove ama schierare elementi offensivi col piede opposto (vedi Diallo al Manchester United ). Gerry Cardinale vorrebbe regalare al tecnico un altro grande colpo e non è un mistero che fra i giocatori cerchiati in rosso ci sia Foden .

Foden al Milan, l'operazione dipende dalla cessione di Leao

Il 26enne inglese non è un punto fermo del nuovo Manchester City targato Maresca e potrebbe partire a fronte di una proposta fra i 50 e i 60 milioni di euro, guarda caso la cifra che il Milan conta di incassare dall’eventuale cessione di Leao. Fuori il portoghese e dentro Foden? Sarebbe l’incastro perfetto, considerando anche che il mancino di Stockport a Manchester percepisce 7,5 milioni di euro netti e a Milano riceverebbe un ingaggio di poco inferiore, ovvero 7 milioni, come quello di Leao (o Gonçalo Ramos). Al momento non c’è nessuna trattativa in corso, almeno alla luce del sole, però i rapporti fra i due club sono buoni, come dimostra la cessione di Reijnders dodici mesi fa.

Zaniolo si propone al Milan, ma non è la prima scelta

Non ci sono discorsi ufficiali neanche con l’Udinese per Nicolò Zaniolo. Anzi. Il Milan, al momento, non considera il 27enne di Massa una prima scelta, nonostante il giocatore, tramite il suo agente, si sia proposto. Zaniolo piace e dunque non è un’opzione da scartare del tutto, ma non è il primo obiettivo per il ruolo sopra descritto. Il Milan, però, non vuole entrare nella disputa in corso fra il giocatore e l’Udinese. Come noto, l’ex romanista non ha gradito l’ingaggio che la società gli ha proposto dopo averlo riscattato per 10 milioni di euro dal Galatasaray e, presentando un certificato medico, sta disertando i primi giorni di allenamento. La famiglia Pozzo è adirata e, se non ci sarà presto un accordo, lo metterà fuori rosa. A quel punto potrebbe entrare in gioco il Milan, dunque a situazione cristallizzata. Però non è ora quel momento e Zaniolo, che bussa alla porta, resta sull’uscio. A Casa Milan vorrebbero aprire, ma a Phil Foden, seguito da Rafaela Pimenta, ex socia di Mino Raiola e agente storico di Zlatan Ibrahimovic. Oggi è una suggestione, domani...