Guerreiro sarà del Milan, in Germania sono sicuri. Estupinan saluta

La valigia sul letto è quella di un viaggio che vuol dire ritorno a un posto dove si è stati felici: la Premier League. Perché per quanto ci abbia provato, col Milan non è mai scattata la scintilla. Allora Pervis Estupiñan è pronto a dire bye bye: l’Aston Villa ha già trovato un accordo con l’esterno sinistro. Non che ci sia voluto molto, perché a chiamare il giocatore ecuadoriano è stato Unai Emery in persona, tecnico che ha portato i Villains in Champions, sì. Ma anche l’allenatore che ha lanciato Pervis sulla mappa del calcio europeo quando entrambi erano al Villarreal. L’agente del giocatore, Jorge Mendes, ha buonissimi uffici sia in Inghilterra che al Milan e nelle prossime ore i due club dovrebbero trovare la quadra a livello economico per completare il trasferimento di Estupiñan a Birmingham. La richiesta dei rossoneri dovrebbe essere intorno ai 18-20 milioni, cifre abbordabilissime per la ricca Premier. Col giocatore che dopo solo una stagione tornerebbe nel campionato inglese - il Milan lo aveva prelevato dal Brighton. Arrivato come sostituto di Theo Hernandez, Estupiñan ha finito per perdere definitivamente il posto da titolare (a favore di Bartesaghi) dopo il pareggio di Parma dell’8 novembre 2025, anche se ha poi lasciato qualche ricordo scintillante, come il gol decisivo nel derby dell’8 marzo: l’unica rete in tutta la sua stagione.