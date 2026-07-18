Guerreiro sarà del Milan, in Germania sono sicuri. Estupinan saluta

La valigia sul letto è quella di un viaggio che vuol dire ritorno a un posto dove si è stati felici: la Premier League. Perché per quanto ci abbia provato, col Milan non è mai scattata la scintilla. Allora Pervis Estupiñan è pronto a dire bye bye: l’Aston Villa ha già trovato un accordo con l’esterno sinistro. Non che ci sia voluto molto, perché a chiamare il giocatore ecuadoriano è stato Unai Emery in persona, tecnico che ha portato i Villains in Champions, sì. Ma anche l’allenatore che ha lanciato Pervis sulla mappa del calcio europeo quando entrambi erano al Villarreal. L’agente del giocatore, Jorge Mendes, ha buonissimi uffici sia in Inghilterra che al Milan e nelle prossime ore i due club dovrebbero trovare la quadra a livello economico per completare il trasferimento di Estupiñan a Birmingham. La richiesta dei rossoneri dovrebbe essere intorno ai 18-20 milioni, cifre abbordabilissime per la ricca Premier. Col giocatore che dopo solo una stagione tornerebbe nel campionato inglese - il Milan lo aveva prelevato dal Brighton. Arrivato come sostituto di Theo Hernandez, Estupiñan ha finito per perdere definitivamente il posto da titolare (a favore di Bartesaghi) dopo il pareggio di Parma dell’8 novembre 2025, anche se ha poi lasciato qualche ricordo scintillante, come il gol decisivo nel derby dell’8 marzo: l’unica rete in tutta la sua stagione.
Calciomercato Milan, Guerreiro nel mirino
Il Milan, comunque, sembrerebbe aver già messo nel mirino il sostituto. Dalla Germania sono certi: i rossoneri hanno in canna il colpo Raphael Guerreiro. Il 32enne portoghese, svincolato dopo aver giocato l’ultima stagione al Bayern Monaco, sarebbe il cambio naturale nello scacchiere milanista, una volta uscito Estupiñan. Oltretutto il giocatore rappresenterebbe una soluzione valida in più posizioni: terzino sinistro naturale, Guerreiro in carriera ha anche giocato a destra, ha giocato da esterno avanzato e, in caso di necessità, pure in mediana. Sarebbe una sorta di jolly tattico per Amorim, oltretutto dotato di una certa esperienza a livello internazionale, dopo le tre stagioni passate in Baviera e le precedenti al Borussia Dortmund. Per quanto riguarda il fronte entrate il Milan non ha perso le tracce di Kostantinos Karetsas. Che nonostante non sia vicinissimo ai rossoneri, resta comunque nei radar del club. Negli scorsi giorni c’è stato un nuovo contatto con gli agenti del greco, che rappresenta quel profilo di trequartista talentuoso e giovane che potrebbe fare al caso dei rossoneri e del nuovo modulo di Amorim. Sul giocatore del Genk è però fortissima la concorrenza del Borussia Dortmund.
Settimana decisiva per Modric
La prossima settimana dovrebbe anche essere quella decisiva per avere notizie definitive su Luka Modric. Dal Milan filtra ottimismo sul fatto che il giocatore potrebbe proseguire per un’altra stagione la sua avventura in rossonero. Oltretutto il quotidiano croato Sportske Novosti nelle ultime ore ha rivelato un particolare rivelatore sulla ferrea volontà milanista di avere ancora Modric a disposizione. Dagli Stati Uniti Zlatan Ibrahimovic avrebbe infatti chiamato almeno un paio di volte il Pallone d’Oro 2018 per convincerlo a proseguire l’avventura rossonera. A breve dovrebbero arrivare conferme, per poi lavorare sui dettagli economici dell’operazione. Con Amorim che aspetta fiducioso altre news dal mercato, mentre prepara il suo Milan: ogni giorno aumenta l’intensità del lavoro e domani dovrebbe andare in scena (anche se a porte chiuse) la sgambata in famiglia contro Milan Futuro.