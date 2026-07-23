Leao blocca il mercato Milan: 60 milioni la richiesta, ma le offerte non arrivano...

Rafael Leao fra meno di una settimana tornerà a indossare ufficialmente la tuta rossonera. Lo farà a Perth, visto che raggiungerà la squadra in Australia dopo aver goduto di alcune settimane di vacanze post Mondiali. Competizione in cui Rafa, a parte un golletto inutile all’Uzbekistan, non è riuscito a ritagliarsi un vero ruolo da protagonista. Se dal campo Leao ha mandato pochi segnali, al contrario dalla platea iridata ha inviato moltissimi messaggi, tutti sulla stessa falsariga: il mio percorso in rossonero è terminato, cerco nuove avventure. Dichiarazioni che avevano fatto storcere il naso alla dirigenza rossonera - anche se era stato lo stesso Cardinale a mettere in dubbio la sua permanenza - e che non hanno fin qui prodotto offerte.

Nessuno si è avvicinato a Leao mettendo sul piatto 60 milioni (ma andrebbero bene anche 50). Soldi che il Milan ha bisogno di recuperare perché i botti Gonçalo Ramos e Gila sono costati 100 milioni e prima di affondare il colpo sugli altri tasselli richiesti da Amorim, c’è bisogno di fare spazio e cassa. Così il Milan osserva i discorsi fra Borussia Dortmund e Genk per il talento greco Karetsas, oggi primo obiettivo per la trequarti, ma non affonda, dopo aver ragionato su Zaniolo e aver sognato per qualche giorno una rottura fra City e Foden.

Leao, l'offerta del Galatasaray Il discorso è semplice: oggi in rosa ci sono Pulisic e Nkunku che si giocheranno il posto a sinistra, Chukwueze a destra. Manca un tassello davanti al nigeriano, ma se Leao dovesse rimanere a Milanello, allora ci sarebbe il pienone. Il Milan non farà calcoli e proverà a prendere Karetsas o chi per lui o resterà così? Leao negli ultimi giorni è stato avvistato in Turchia. Lì potrebbe trasferirsi, visto che al momento, tolti alcuni sondaggi arabi, sono stati solo i club turchi a corteggiarlo. Il Galatasaray è la società più attiva, pronta a offrire un contratto di 4 anni da 10 milioni, ma non è così scontato che accontenti il Milan sul cartellino: nella sua storia, ha superato quota 40 milioni solo per acquistare Osimhen (75). Si vocifera di un sondaggio anche del Fenerbahce, ma la principale rivale del Gala ha già investito più di 80 milioni: 40 per Greenwood, che gioca a destra, ma a sinistra c'è Aktürkoglu, titolarissimo. La carica di Amorim e Gila: primo allenamento Milan sotto gli occhi di Cardinale Il Besiktas? Ha appena preso Trossard. Leao preferirebbe andare in Spagna (zero richieste) o Inghilterra, ma i club che cercano esterni, comprano altro, vedi l'Aston Villa con Garnacho. A proposito: Amorim avrebbe chiesto di poter valutare ancora Estupinan e così è congelata la partenza verso Birmingham. Dunque, Leao tornerà a lavorare al Milan dopo essersi chiamato fuori. Come finirà? Il rischio che non arrivino offerte congrue è concreto, magari potrebbe palesarsi un prestito, ma senza obbligo di di riscatto verrebbe accettato? Intanto, come previsto, ieri è arrivato il rinnovo fino al 2031 del giovane Comotto; il prossimo sarà Camarda.