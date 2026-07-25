Camarda si è già preso il Milan di Amorim! Doppietta super e Celtic rimontato

Le parole di Amorim

"Abbiamo provato a fare il lavoro che volevamo, anche se non era semplice. Ho avuto la sensazione di vedere una squadra che stesse cercando di cambiare identità. Forse avremmo dovuto fare qualcosa di meglio in certi momenti, ma è normale quando si lavora così tanto. Due partite diverse fra primo e secondo tempo? A volte va così, abbiamo subito un gol strano. Poi nel secondo tempo abbiamo iniziato meglio, abbiamo segnato e quando lo fai a volte giochi in modo diverso. Abbiamo provato a tenere palla, abbiamo sofferto un po' perché cercavamo di fare pressing a tutto campo. Fisicamente più avanti staremo meglio e capire anche questo concetto del pressing, l'idea non è ancora dentro la squadra ma l'ho percepita durante il match. Serviva più possesso palla nell'arco della sfida, ma in questi momenti è dura e servirà un po' di tempo. Camarda? Deve rimanere con noi, credo molto in lui e nei nostri giovani. Non voglio parlare di singoli, ma posso dire che Camarda resterà con noi questa stagione. La prima cosa è l'impegno e il lavoro che hanno fatto i ragazzi. Sono molto felice di tutto, se hai una squadra che lavora duramente e uno staff che cerca di portarla al massimo ci sono margini di crescita. Mancano dei ragazzi ancora ma ci sono dei giovani interessanti. Gila? Ha sentito qualcosa, non dovrebbe essere nulla di grave ma vedremo", le parole del tecnico Ruben Amorim.

Le parole di Camarda

"Pian piano stiamo mettendo dentro i concetti del mister, ci vuole del tempo ma siamo a sua disposizione per prepararci al meglio". Così Francesco Camarda, attaccante del Milan, ai microfoni di Sky Sport, dopo la doppietta nell'amichevole pareggiata in rimonta per 2-2 contro il Celtic a Glasgow. "Rinnovo? Io sono cresciuto qui e sono fiero del passo che ho fatto, ma è un punto di partenza. Lavoro ogni giorno per migliorarmi. Sono felice di continuare questo percorso qui avendo la fiducia di tutto. Do sempre il massimo in allenamento e in partita, non si possono perdere occasioni del genere". Poi sul tecnico Amorim: "Lui e il suo staff hanno portato positività nel gruppo, siamo concentrati. Mi piace molto lo stile che sta adottando. Sta dando molte idee, ma serve tempo", ha concluso Camarda.