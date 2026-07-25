Camarda si è già preso il Milan di Amorim! Doppietta super e Celtic rimontato

GLASGOW (Scozia) - Il Milan di Rúben Amorim mostra due volti diametralmente opposti nell'amichevole estiva disputata al Celtic Park contro il Celtic. Nel corso di un primo tempo segnato dalla superiore condizione fisica degli scozzesi e da vistose sbandate difensive rossonere, i padroni di casa si portano sulle due lunghezze di vantaggio sfruttando appieno i regali della retroguardia italiana. All'11' è Duran ad approfittare di un clamoroso disimpegno errato di Pavlovic verso Torriani per appoggiare comodamente in rete il gol dell'1-0, mentre al 28' Forrest firma il raddoppio con una conclusione sotto la traversa nata da un'incomprensione tra Ricci e Liberali. Nella ripresa la reazione del Milan porta la firma esclusiva di Francesco Camarda, protagonista assoluto della serata: l'attaccante prima conquista e trasforma il rigore che accorcia le distanze al 47', poi al 52' impatta di testa su traversone di Chukwueze realizzando una spettacolare doppietta in soli cinque minuti che fissa il punteggio sul definitivo 2-2.
La cronaca del match
L'inizio della sfida vede il Celtic imporre un ritmo più sostenuto, capitalizzando le incertezze del Milan già ai primi affondi. Dopo il vantaggio firmato da Duran e il raddoppio di Forrest, la formazione di Amorim prova a riordinare le idee ma fatica a costruire pericoli concreti fino all'intervallo, quando una conclusione alta di Comotto e una parata di Torriani su punizione di McCowan mandano le squadre al riposo sul 2-0. I ritmi e la storia della partita cambiano radicalmente in avvio di secondo tempo con l'ingresso sul terreno di gioco e la verve di Camarda. Subito al 46' il giovane centravanti subisce in area un intervento in ritardo da parte di Carter-Vickers: dal dischetto lo stesso Camarda non sbaglia, spiazzando il portiere. Pochi minuti dopo l'attaccante sfiora la rete di testa e al 52' completa la rimonta raccogliendo un preciso cross all'incrocio di Chukwueze per battere ancora Sinisalo. Nel finale le due squadre continuano ad affrontarsi a viso aperto: il Milan deve registrare l'uscita dal campo di Gila per un risentimento muscolare alla coscia destra, sfiora il punto del sorpasso con una conclusione di Musah murata in angolo e rischia al minuto 83 sul tentativo di Oxlade-Chamberlain, che da posizione ravvicinata manda la sfera a lato di poco.
Le parole di Amorim
"Abbiamo provato a fare il lavoro che volevamo, anche se non era semplice. Ho avuto la sensazione di vedere una squadra che stesse cercando di cambiare identità. Forse avremmo dovuto fare qualcosa di meglio in certi momenti, ma è normale quando si lavora così tanto. Due partite diverse fra primo e secondo tempo? A volte va così, abbiamo subito un gol strano. Poi nel secondo tempo abbiamo iniziato meglio, abbiamo segnato e quando lo fai a volte giochi in modo diverso. Abbiamo provato a tenere palla, abbiamo sofferto un po' perché cercavamo di fare pressing a tutto campo. Fisicamente più avanti staremo meglio e capire anche questo concetto del pressing, l'idea non è ancora dentro la squadra ma l'ho percepita durante il match. Serviva più possesso palla nell'arco della sfida, ma in questi momenti è dura e servirà un po' di tempo. Camarda? Deve rimanere con noi, credo molto in lui e nei nostri giovani. Non voglio parlare di singoli, ma posso dire che Camarda resterà con noi questa stagione. La prima cosa è l'impegno e il lavoro che hanno fatto i ragazzi. Sono molto felice di tutto, se hai una squadra che lavora duramente e uno staff che cerca di portarla al massimo ci sono margini di crescita. Mancano dei ragazzi ancora ma ci sono dei giovani interessanti. Gila? Ha sentito qualcosa, non dovrebbe essere nulla di grave ma vedremo", le parole del tecnico Ruben Amorim.
Le parole di Camarda
"Pian piano stiamo mettendo dentro i concetti del mister, ci vuole del tempo ma siamo a sua disposizione per prepararci al meglio". Così Francesco Camarda, attaccante del Milan, ai microfoni di Sky Sport, dopo la doppietta nell'amichevole pareggiata in rimonta per 2-2 contro il Celtic a Glasgow. "Rinnovo? Io sono cresciuto qui e sono fiero del passo che ho fatto, ma è un punto di partenza. Lavoro ogni giorno per migliorarmi. Sono felice di continuare questo percorso qui avendo la fiducia di tutto. Do sempre il massimo in allenamento e in partita, non si possono perdere occasioni del genere". Poi sul tecnico Amorim: "Lui e il suo staff hanno portato positività nel gruppo, siamo concentrati. Mi piace molto lo stile che sta adottando. Sta dando molte idee, ma serve tempo", ha concluso Camarda.