Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Gila infortunato: l'esito degli esami e quando torna a disposizione il difensore Milan

Il difensore, uscito anzitempo nell'amichevole contro il Celtic, riceve risposta ai controlli effettuati: la situazione in vista della tournée in Australia
2 min
gilaMilan
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Il Milan può tirare un sospiro di sollievo dopo gli accertamenti svolti su Mario Gila. Il difensore spagnolo, costretto a lasciare il campo durante l'amichevole contro il Celtic per un fastidio muscolare. Gli esami strumentali hanno infatti escluso problemi di particolare gravità, riducendo sensibilmente i tempi di recupero. Una notizia positiva per Ruben Amorim, che potrà contare sul centrale già nelle prossime settimane. L'obiettivo dello staff medico è quello di rimetterlo a disposizione in vista del derby amichevole contro l'Inter del 5 agosto.

Gli esami di Gila

Grande sollievo in casa Milan dopo gli esami effettuati da Mario Gila. Il difensore ha lasciato anzitempo il test amichevole disputato contro il Celtic a causa di un indurimento al retto femorale della coscia destra. Gli accertamenti strumentali hanno invece escluso la presenza di lesioni muscolari, confermando che si tratta soltanto di un risentimento. Una diagnosi che permette allo staff tecnico di guardare con maggiore ottimismo ai prossimi impegni della preparazione estiva.

Gila sarà monitorato quotidianamente e seguirà un programma di lavoro con carichi personalizzati per evitare un sovraccarico eccessivo dopo il risentimento. L'obiettivo resta quello di averlo disponibile per il derby amichevole del 5 agosto contro l'Inter, appuntamento importante nel percorso di avvicinamento alla nuova stagione. Gila dovrebbe partire quindi con il resto dei compagni oggi per Perth e la tournée precampionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS