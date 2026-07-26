Gila infortunato: l'esito degli esami e quando torna a disposizione il difensore Milan

Il Milan può tirare un sospiro di sollievo dopo gli accertamenti svolti su Mario Gila . Il difensore spagnolo, costretto a lasciare il campo durante l'amichevole contro il Celtic per un fastidio muscolare. Gli esami strumentali hanno infatti escluso problemi di particolare gravità, riducendo sensibilmente i tempi di recupero. Una notizia positiva per Ruben Amorim , che potrà contare sul centrale già nelle prossime settimane. L'obiettivo dello staff medico è quello di rimetterlo a disposizione in vista del derby amichevole contro l' Inter del 5 agosto.

Grande sollievo in casa Milan dopo gli esami effettuati da Mario Gila . Il difensore ha lasciato anzitempo il test amichevole disputato contro il Celtic a causa di un indurimento al retto femorale della coscia destra. Gli accertamenti strumentali hanno invece escluso la presenza di lesioni muscolari, confermando che si tratta soltanto di un risentimento. Una diagnosi che permette allo staff tecnico di guardare con maggiore ottimismo ai prossimi impegni della preparazione estiva.

Gila sarà monitorato quotidianamente e seguirà un programma di lavoro con carichi personalizzati per evitare un sovraccarico eccessivo dopo il risentimento. L'obiettivo resta quello di averlo disponibile per il derby amichevole del 5 agosto contro l'Inter, appuntamento importante nel percorso di avvicinamento alla nuova stagione. Gila dovrebbe partire quindi con il resto dei compagni oggi per Perth e la tournée precampionato.