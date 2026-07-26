Leao in Brasile tra vacanza e l'idolo Neymar: il regalo dal Santos e le parole sul futuro

Rafael Leao sta vivendo gli ultimi giorni di vacanza prima di raggiungere il Milan per la preparazione estiva, ma il soggiorno in Brasile gli ha regalato anche un momento speciale. L'attaccante portoghese ha infatti assistito dal vivo alla sfida tra Santos e Chapecoense , disputata alla Vila Belmiro e valida per il Brasileirao. Un'occasione resa ancora più significativa dalla presenza in campo di Neymar , da sempre uno dei suoi punti di riferimento calcistici. Il numero 10 del Santos ha ripagato le aspettative con una prestazione da protagonista, mentre Leao ha potuto realizzare un desiderio che coltivava fin da bambino. Terminata la parentesi brasiliana, il rossonero è ora pronto a concentrarsi sulla nuova stagione.

La permanenza di Rafael Leao in Brasile non è stata dedicata esclusivamente al relax. L'attaccante del Milan ha colto l'occasione per assistere alla gara tra Santos e Chapecoense , giocata nello storico stadio della Vila Belmiro. L'invito è arrivato direttamente dall'entourage di Neymar , che ha permesso al portoghese di seguire da vicino la partita. La serata si è trasformata in uno spettacolo grazie ai due gol messi a segno dal fuoriclasse brasiliano, autentico trascinatore del Santos. Per Leao è stato un momento speciale, vissuto con entusiasmo sugli spalti. Il portoghese non ha mai nascosto la grande ammirazione nei confronti dell'ex Barcellona e PSG. Un'esperienza che resterà tra i ricordi più belli della sua estate prima del ritorno agli impegni con il club rossonero.

Le parole di Leao sull'emozione di vedere Neymar

Al termine della partita, Rafael Leao ha raccontato tutta la sua soddisfazione per aver potuto assistere dal vivo alla prestazione del suo idolo. "È stata un’occasione unica che le persone vicine a Neymar sono riuscite a organizzare. È un idolo d’infanzia. Mi aveva detto che avrebbe dato spettacolo ed è riuscito a segnare un gol fantastico. Sono felice di essere qui, è un onore", ha affermato l’attaccante portoghese. Parole che testimoniano il forte legame di stima nei confronti del numero 10 brasiliano. Un momento che Leao ha vissuto con grande entusiasmo, sottolineando quanto fosse importante per lui poter condividere questa esperienza.

Dal Brasile al Milan: il lavoro in vista del ritiro

Nonostante il periodo di vacanza, Rafael Leao non ha interrotto la preparazione atletica in vista della nuova stagione. Il portoghese si è allenato presso il centro sportivo del Corinthians per arrivare nelle migliori condizioni al ritiro del Milan, ma sempre con il mercato e il futuro in sottofondo. Il club brasiliano gli ha messo a disposizione le proprie strutture, permettendogli di proseguire il programma di lavoro prima della partenza. "Lunedì partirò per l’Australia, dove il Milan sta svolgendo il ritiro precampionato. Il Corinthians mi ha aperto le porte per permettermi di mantenere la forma fisica. Il mister Fernando Diniz è sempre stato molto gentile, abbiamo parlato di come sono andate le cose ai Mondiali e mi ha augurato tanto successo. È quello che auguro anch’io al Corinthians. Tutti mi hanno accolto bene", ha concluso. A rendere ancora più speciale la visita, anche il regalo ricevuto dal Santos, che gli ha consegnato una maglia del club come ricordo del suo passaggio alla Vila Belmiro.