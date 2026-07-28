Milan, mercato bloccato dagli esuberi. Da Leao a Fofana la lista è lunga

MILANO - Solo dei grandi ottimisti o degli ingenui avrebbero potuto pensare che il Milan avrebbe potuto fare un calciomercato al ritmo delle spese fatte per Gonçalo Ramos e Mario Gila. Il club rossonero, in questo momento, con i due innesti – che erano delle priorità per Ruben Amorim – ha azzerato o quasi il budget per gli acquisti ed ora è passato alla fase più canonica, conosciuta e mai abbandonata nella propria strategia di compravendite ovvero cedere (con plusvalore) per poi reinvestire negli acquisti. È un paradigma dal quale il club non si è mai discostato, il programma era ben chiaro a chi ha guardato oltre la coltre dei fuochi d’artificio di fine giugno e inizio luglio. Per Hendrik Almstadt e Bobby Gardiner (che si trova in Australia al seguito della squadra in tournée) adesso arriva il compito più arduo: vendere quei giocatori che possono avere mercato per poi ritornare sui profili che servono a Ruben Amorim per sviluppare ulteriormente il suo gioco. Non sarà impresa semplice, perché i nomi da piazzare sono diversi e non hanno di certo brillato nelle ultime stagioni. Prendiamo l’esempio di Ruben Loftus-Cheek e Fikayo Tomori. I due ex Chelsea, che sono entrati nel loro ultimo anno di contratto, sono due calciatori che mal si sposano con l’idea di calcio di Amorim e i loro accordi contrattuali non saranno rinnovati.

Anche Musah nella lista dei partenti Con la gestione Furlani-Tare erano stati aperti dei tavoli di dialogo, ma poi il tutto è stato prima congelato e poi messo in un cassetto senza che i rispettivi agenti siano stati ricontattati per arrivare a un accordo. Di fatto, sono due giocatori che il Milan vorrebbe vendere per monetizzare, anche perché i loro ammortamenti a bilancio sono ormai minimi e quindi potrebbero generare un plusvalore significativo per il bilancio, ma anche per il reinvestimento delle eventuali cifre sul mercato. Un altro che è sulla lista dei partenti è Yunus Musah, che dopo il flop all’Atalanta non è di certo nelle scelte primarie di Amorim. Youssouf Fofana, invece, vive una doppia fase: la prima è quella pubblica, dove ha cancellato tutte le foto con la maglia del Milan dal suo account Instagram (come ha fatto anche Mike Maignan), mentre la seconda è quella di voler provare a convincere Amorim di poter essere un elemento utile. Il Besiktas si era interessato, nelle ultime ore si è avvinato il Crystal Palace. Sempre in tema di potenziali cessioni ci sono anche Pervis Estupinan (procura Mendes) che sarà valutato nel ritiro australiano, ma anche Filippo Terracciano.

Calciomercato Calciomercato, la Top 11 degli svincolati: quanta Italia nelle occasioni a zero Leao, colloquio con Amorim E poi c'è sempre Rafael Leao - atteso anche lui domani a Perth insieme a Gonçalo Ramos -: i dirigenti del Fenerbahce sono a Milano e potrebbe esserci un summit col Milan; in attesa pure il Galatasaray. Vendere per comprare, un mantra storico che di fatto ha bloccato l’assalto rossonero a Konstantinos Karetsas del Genk. Amorim ha avuto un colloquio in video-conferenza con il ragazzo, dove gli ha esposto il progetto che avrebbe per lui, però il Borussia Dortmund ieri è volato in Belgio con i suoi dirigenti e ha raggiunto un accordo di massima per l’acquisto del ragazzo, confermando come lo stallo delle cessioni del Milan stia bloccando il mercato in entrata. Oggi intanto è atteso a Milano, per visite mediche e firma, il difensore Sankohoun Diawara, prelevato dal Troyes per circa 3 milioni.