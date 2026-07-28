Milan, Amorim e il caso Leao: "Parleremo con lui. Le regole valgono per tutti"

"Per me la squadra è la cosa più importante. Parlerò con Leao, Ramos, Saelemaekers e tutti i giocatori che tornano dal Mondiale per spiegare loro cosa faremo". Lo ha detto in conferenza stampa da Perth il tecnico del Milan, Ruben Amorim, rispondendo ad una domanda sul futuro di Rafa Leao, accostato in queste ore a Fenerbahce e Galatasaray. "I calciatori sanno cosa significa giocare in un club come il nostro, so che ci sono speculazioni su alcuni giocatori, ma finché non cambia nulla restano nostri calciatori. L'obiettivo è preparare la squadra alla prima partita. Tutti si alleneranno e lotteranno per un posto in squadra. Tratto i giocatori in modo particolare perché sono persone uniche ma le regole valgono per tutti", ha aggiunto il tecnico rossonero.