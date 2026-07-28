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Milan, Amorim e il caso Leao: "Parleremo con lui. Le regole valgono per tutti"

Le parole del tecnico rossonero sull'attaccante portoghese: "Per me la squadra è la cosa più importante"
2 min
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"Per me la squadra è la cosa più importante. Parlerò con Leao, Ramos, Saelemaekers e tutti i giocatori che tornano dal Mondiale per spiegare loro cosa faremo". Lo ha detto in conferenza stampa da Perth il tecnico del Milan, Ruben Amorim, rispondendo ad una domanda sul futuro di Rafa Leao, accostato in queste ore a Fenerbahce e Galatasaray. "I calciatori sanno cosa significa giocare in un club come il nostro, so che ci sono speculazioni su alcuni giocatori, ma finché non cambia nulla restano nostri calciatori. L'obiettivo è preparare la squadra alla prima partita. Tutti si alleneranno e lotteranno per un posto in squadra. Tratto i giocatori in modo particolare perché sono persone uniche ma le regole valgono per tutti", ha aggiunto il tecnico rossonero.

Milan, tournée tra amichevoli e mercato

Il Milan è arrivato in Australia dando così ufficialmente inizio alla tournée estiva che vedrà la squadra di Amorim impegnata in tre gare: sabato 1° agosto è in programma il test contro la formazione locale del Perth Glory, a seguire (sempre a Perth) il derby contro l'Inter il 5 agosto, poi il trasferimento in Indonesia per la sfida del 9 agosto contro il Chelsea (l'ultimo test pre campionato, invece, è in programma a Ferragosto contro il Manchester United a Breslavia, in Polonia). Sul fronte mercato resta più che mai aperta la questione Leao, con il derby turco tra Fenerbahce e Galatasaray che si profila all'orizzonte.

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