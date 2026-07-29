Il Milan piazza un colpo per il per il presente e il futuro, ufficializzando l’arrivo di Sankhoun Diawara dal Troyes. Il giovane difensore francese entra a far parte della rosa rossonera con un contratto a lungo termine. L’operazione conferma la volontà del club di puntare su talenti emergenti e di prospettiva. Diawara arriva dopo essersi messo in mostra nel calcio francese. L'operazione si è chiusa sulla base di circa 3 milioni di euro, con la formula dell'acquisto a titolo definitivo e una percentuale riconosciuta al club francese su una futura rivendita.

Il Milan investe su Diawara Il club rossonero ha definito l’acquisto a titolo definitivo di Sankhoun Diawara dal Troyes, con un accordo valido fino al 30 giugno 2031 e la possibilità di estendere ulteriormente il rapporto. Nato a Parigi il 13 gennaio 2006, il difensore ha mosso i primi passi nei settori giovanili del FC Solitaires Paris e del CA Paris-Charenton. Nel 2020 è entrato a far parte del vivaio del Troyes, dove ha completato la propria crescita calcistica.

Dopo il percorso nelle giovanili, ha trovato il debutto in prima squadra nel novembre 2024 in Coppa di Francia. Nella stagione seguente ha raccolto 17 presenze tra campionato e coppa nazionale, diventando uno dei giovani più interessanti della Ligue 2. Milan Celtic-Milan, le istantanee più belle: Amorim inizia con i giovani, da Comotto a Camarda Un difensore moderno pronto alla sfida rossonera Diawara si presenta come un centrale mancino dotato di importanti qualità fisiche e tecniche. La sua struttura atletica, unita alla capacità di leggere le situazioni di gioco e alla sicurezza mostrata in campo, lo hanno reso un prospetto seguito con attenzione in Francia. Il difensore ha contribuito alla promozione del Troyes in Ligue 1 e alla conquista del titolo di Ligue 2, confermando il proprio valore nonostante la giovane età. Ora è pronto a continuare il suo percorso di crescita con la maglia del Milan. Il nuovo numero 13 rossonero rappresenta un investimento per il presente e soprattutto per il futuro della squadra.