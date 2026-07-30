Goncalo Ramos e Leao tra debutto col Milan e mercato: le due facce del Diavolo

Come da programma, Rafael Leao e Gonçalo Ramos sono arrivati ieri nel raduno del Milan a Perth, in Australia (dove a breve arriverà anche Diawara, che ha preso la maglia numero 13 dopo l’ufficialità del suo acquisto dal Troyes per 3 milioni). I due attaccanti sono stati accolti presso l’hotel dove alloggia la squadra da gran parte della delegazione milanista, compresi Matteo Gabbia (che in questo momento è il titolare dei gradi di capitano vista l’assenza di Maignan per le ferie post mondiale) e Ruben Amorim . Ma come sono arrivati, a livello di umore e aspettative, Leao e Ramos in quel di Perth? Sono esattamente le due facce della stessa medaglia. Leao è in vendita , ha il Fenerbahçe che lo corteggia da tempo e che due giorni fa ha avuto un primo contatto con Hendrik Almstadt per prendere informazioni effettive sulla valutazione del cartellino, che parte da una base di 60 milioni trattabili .

Al momento, però, non ci sono offerte scritte ufficiali né per il Milan né per il giocatore , il cui entourage è al lavoro per favorire una buona riuscita dell’accordo, specialmente tra i club. Il Fener è decisamente interessato a Leao, il giocatore ha capito che grandi club della Premier League e della Liga non arriveranno e dunque ha iniziato a guardare con interesse alla possibilità di sbarcare a Istanbul, ma servono tanti soldi sia per il Milan sia per il ragazzo. E sullo sfondo c’è anche il Galatasaray , pronto a entrare in scena se i rivali del Fenerbahçe non dovessero sferrare l’attacco decisivo. In ogni caso la matassa-Leao si scioglierà dopo Ferragosto, il che rende ogni scenario aperto, con anche alcuni club di seconda fascia della Premier League (si mormora l’Aston Villa) che avrebbero chiesto informazioni al Milan. Intanto Rafa si metterà a disposizione di Amorim.

Goncalo Ramos, possibile debutto contro l'Inter

Di tutt’altro scenario si può parlare per Gonçalo Ramos. L’ex Paris Saint-Germain, che è l’acquisto più oneroso della storia del Milan con i rossoneri che hanno versato 75 milioni ai francesi più altri 5 di bonus, è chiamato a rispettare le grandi aspettative che un’operazione simile ha portato attorno a lui. Il fatto di esser stato fortemente voluto da Ruben Amorim, che ha intenzione di costruire attorno al proprio centravanti il gioco della squadra, lo metteranno sicuramente in una zona più protetta e di buon feeling con la sua nuova maglia numero 9.

Tra l’altro, al Milan, Gonçalo Ramos ritroverà la titolarità visto che negli ultimi due anni al Psg Luis Enrique aveva varato il tridente senza il centravanti classico, inserendo Dembelé e Doué insieme a Kvaratskhelia. I primi assaggi del numero nove milanista li avremo, probabilmente, nel derby del 5 agosto contro l’Inter, per poi vederlo con sempre più costanza in alternanza con Francesco Camarda, che dopo la doppietta con il Celtic ha riscalato le gerarchie a danno di Andrej Kostic, che era partito meglio di lui nei primi giorni di raduno, ma poi – pian piano – le cose sono andate cambiando.

Nkunku si prende il Milan

C’è interesse nel vedere quando tornerà a disposizione Christopher Nkunku, che nei prossimi giorni dovrebbe rientrare in gruppo. Il francese si candida a ruolo da protagonista nei due trequartisti alle spalle della prima punta, ovvero nel ruolo in cui è detonato il suo talento al Lipsia. Proprio in tema di trequartisti, ecco che irrompe il nome di Matias Soulé della Roma. Il giocatore è ai margini delle scelte di Gasperini, i giallorossi lo hanno pagato 26 milioni di parte fissa e non vorrebbero produrre minusvalenza. Ma ogni affondo in entrata è vincolato all’uscita di Leao. Di Soulé, che ha scartato le squadre della Saudi Pro League, piacciono attitudine, piede forte (è mancino) e capacità di giocare negli spazi. Proposto, invece, Claudio Echeverri del Manchester City.