Funerali Baresi, quando e dove ci sarà l'ultimo saluto alla leggenda Milan

Franco Baresi è scomparso all'età di 66 anni dopo una lunga battaglia contro una malattia. I funerali si terranno martedì 4 agosto alle ore 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, mentre il Milan sarà lontano da Milano, impegnato nella tournée in Australia. Un addio che il club dovrà vivere a distanza, proprio nei giorni della preparazione estiva. Dalla Spagna, alla Francia fino a Gran Bretagna, Portogallo e Germania: la stampa estera rende omaggio a Baresi, storico capitano e leggenda del Milan. "Leggenda del Milan e del calcio italiano", titola Marca riferendosi all'ex numero 6 rossonero. "La sua assenza è rimpianta in tutto il calcio internazionale", sottolinea l'altro quotidiano di Madrid 'As'. "La scomparsa di un pioniere", è invece il titolo de L'Equipe che ne riconosce il valore di giocatore e difensore moderno per i suoi tempi definendolo "uno dei più grandi giocatori italiani. Un difensore di fama mondiale, uomo di classe ineguagliabile e pioniere del suo tempo". "Muore a 66 anni uno dei migliori difensori della storia del calcio", scrive il Sun uno dei principali e autorevoli media britannici. In Germania, anche la Bild definisce Baresi una "leggenda italiana". Mentre in Portogallo A Bola titola: 'La storia del Milan piange, è morto Franco Baresi'.

Il ricordo di Pippo Inzaghi "A Parma, tanti anni fa, ho avuto la fortuna di giocare contro di te. Io avevo il 16 e quella partita non sono nemmeno entrato. A fine partita ti ho chiesto la maglia. Tu mi hai guardato e mi hai detto: 'Ma tu non me la dai la tua?'. Una frase semplice, ma che mi è rimasta dentro per tutta la carriera. Da quel giorno, ogni volta che un giocatore mi ha chiesto la maglia, io gli ho chiesto la sua, proprio come hai fatto tu con me". Così anche Pippo Inzaghi, altra bandiera rossonera, ricorda l'ex capitano del Milan Franco Baresi scomparso oggi all'età di 66 anni. "Che il tuo spirito ed il tuo carisma possano instillarsi nel cuore di tutti noi e nei capitani di domani. Ciao Franco, grazie Cuore Rossonero. Per sempre", ha aggiunto.

Milan "6 e resterai il Capitano": i tifosi Milan e l'addio struggente a Baresi Galliani: "Giorno di immensa tristezza" “E’ un giorno di immensa tristezza per il calcio italiano, e per me in particolare. Ho condiviso con Franco, capitano coraggioso di una delle squadre più forti di tutti i tempi, momenti leggendari per i colori rossoneri, ne ho apprezzato le doti umane, la lealtà, il rispetto per l’avversario e, ovviamente, un talento calcistico straordinario. Franco è stato un campione, nella vita e nello sport, uno dei simboli più autentici di un club che, grazie al presidente Berlusconi, è stato per anni sul tetto del mondo. In questo momento di autentica commozione, va il mio cordoglio alla moglie Maura e ai figli Edoardo e Giannandrea, ma anche alla grande famiglia milanista. Quel popolo rossonero al quale Franco, con il suo enorme talento, ha regalato tante gioie nel corso della sua esistenza terrena”. Lo ha dichiarato Adriano Galliani nel ricordare Franco Baresi, bandiera del Milan, scomparso oggi all'età di 66 anni. “E’ un giorno di immensa tristezza per il calcio italiano, e per me in particolare. Ho condiviso con Franco, capitano coraggioso di una delle squadre più forti di tutti i tempi, momenti leggendari per i colori rossoneri, ne ho apprezzato le doti umane, la lealtà, il rispetto per l’avversario e, ovviamente, un talento calcistico straordinario. Franco è stato un campione, nella vita e nello sport, uno dei simboli più autentici di un club che, grazie al presidente Berlusconi, è stato per anni sul tetto del mondo. In questo momento di autentica commozione, va il mio cordoglio alla moglie Maura e ai figli Edoardo e Giannandrea, ma anche alla grande famiglia milanista. Quel popolo rossonero al quale Franco, con il suo enorme talento, ha regalato tante gioie nel corso della sua esistenza terrena”. Lo ha dichiaratonel ricordare Franco Baresi, bandiera del Milan, scomparso oggi all'età di 66 anni.