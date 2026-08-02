Albertosi: "Vi dico la migliore dote di Baresi. Lui da Pallone d'Oro. Milan, regalagli la 2ª stella"

Enrico Albertosi ha giocato con Franco Baresi al Milan dal 1978 al 1980. Allora il difensore rossonero era davvero un “piscinin”, un giovanotto di belle speranze, che sognava una brillante carriera col Diavolo. Il suo immenso talento però balzò immediatamente agli occhi di tutti, tanto che Nils Liedholm lo fece debuttare a soli 17 anni, il 23 aprile del 1978, in Verona-Milan - partita vinta 2-1 dagli ospiti - e poi puntò con decisione su di lui anche negli anni a venire: “Io Franco l'ho tenuto all'esordio col Verona, era giovanissimo, giocava lì, proprio davanti a me - il ricordo dell'ex portiere -. Lo guidavo da una parte all'altra, era la sua prima gara, ma la verità è che sapeva già come muoversi, cosa fare e cosa non fare, non aveva bisogno dei miei consigli, ha dimostrato poi nel prosieguo della sua carriera di essere un grande”. Inizialmente Baresi interpretava il ruolo anche come marcatore, dato che solo successivamente sarebbe stato trasformato da Sacchi in una “macchina da fuorigioco”, con quell'iconico braccio alzato diventato leggenda. Pure nella primissima versione era già un potenziale campione, nonché una colonna del Milan: “Marcava, si smarcava, se schierato libero andava anche in avanti, era una sicurezza nonostante la giovane età. Ha fatto presto a diventare smaliziato come un anziano”. Perno rossonero, ma anche simbolo sin da subito dei fasti milanisti, con la leggendaria vittoria dello scudetto della stella nella stagione 1978/79: “Fu eccezionale, erano tantissimi anni che il Milan non riusciva a vincere il campionato, ma pur non avendo forse una grandissima squadra, conquistammo un memorabile trionfo. Fu sicuramente anche merito di Baresi, uno che riuscì a capire subito cosa dovesse fare (con 30 presenze in campionato e 40 totali nella sua prima annata da titolare, ndr). La sua migliore dote secondo me era l'intelligenza, sapeva prima dove andasse a finire la palla, per cui si faceva già trovare lì pronto a chiudere. Anticipava sempre gli avversari”.

"Milan, regalagli la seconda stella" Leggenda del Milan e del calcio italiano, per Albertosi i rossoneri potrebbero omaggiarlo, sul campo, in quello che forse sarebbe davvero il miglior modo possibile per ogni sportivo: “Se il Milan vincesse il campionato sarebbe lo scudetto della seconda stella. E sarebbe bellissimo, indubbiamente, dedicarlo a Franco Baresi. Mi auguro che succeda. Il Milan però è già stata una grande società togliendo la maglia numero 6, non facendola indossare più a nessuno, un pensiero che va sottolineato”. Albertosi tesse le lodi anche dell'uomo Baresi: “Era molto taciturno, un solitario, come d'altronde devono essere tutti i giovani che si apprestano a giocare in una grande squadra, come allora era il Milan. Se dava del lei a Rivera? Se è stato dichiarato, sarà vero. Io ero lontano in campo, per cui può essere che non lo abbia sentito (ride, ndr). Fuori non ci frequentavamo molto, noi eravamo tutti sposati e uscivamo a cena con le nostre mogli. Lui però, quando usciva, rientrava subito, voleva restare concentrato sul calcio”.

Milan Franco Baresi, le immagini più belle della sua carriera col Milan e non solo "Baresi meritava il Pallone d'Oro" Baresi rimase al Milan anche in Serie B, nonostante molto probabilmente avrebbe sicuramente potuto giocare altrove. Una decisione che per Albertosi descrive al meglio cosa significasse il Milan per Franco: “Dimostrò il suo attaccamento totale ai colori rossoneri, per un comportamento che oggi non sarebbe replicato da altri giocatori... Una volta c'era anche un po' di riconoscenza, quando una squadra ti aveva dato tutto e poi per disgrazia succedeva qualcosa, tu non abbandonavi la barca”. Un comportamento da capitano vero. Da chi oggi continua a rappresentare il milanismo nel mondo. “Sicuramente avrebbe meritato di vincere il Pallone d'Oro, lui e Cera (ex giocatore del Cagliari, ndr) sono stati due difensori incredibili. Mi lasci dire che sono orgoglioso di aver giocato insieme per più stagioni con Franco Baresi”, la conclusione di Albertosi.