Baresi tra il “Parco dei Capitani” e l'idea Curva Sud. A Milano lutto cittadino aspettando il derby

Fiori, biglietti, lettere, bandiere e disegni. Una processione silenziosa, nonostante il caldo sahariano, ha segnato la giornata nel piazzale (tanto cemento e poca ombra) dove sorge Casa Milan. Lì il club rossonero ha allestito un cippo della memoria, con tanto di iconica maglia numero 6 e un registro per lasciare un messaggio al Capitano. Per volontà della famiglia (e per rispetto alla riservatezza che ha sempre caratterizzato la sua esistenza) per Franco Baresi sarà allestita una camera ardente in forma privata. Il bagno di folla si terrà così martedì a Sant’Ambrogio dove il club rossonero sarà rappresentato dal proprietario, Gerry Cardinale, dai giocatori rimasti a Milanello perché infortunati (Pulisic e Gimenez) e - forse - da capitan Maignan che non è a Perth ma in vacanza dopo il quarto posto mondiale con la Francia (su Ibrahimovic invece non c’è certezza). La squadra oggi ha in programma un’iniziativa per ricordare il vicepresidente onorario del club, mentre in occasione del derby che si terrà in terra australiana (mercoledì) la società si è attivata per allestire una coreografia in alcuni settori dello stadio dedicata a Baresi e i giocatori potrebbero scendere in campo con una maglia speciale.

Martedì a Milano lutto cittadino Tra l’altro oggetto di pellegrinaggio è anche il museo di Casa Milan dove è custodita l’ultima maglia indossata dal Capitano in gara ufficiale con il Milan: era il 1 giugno 1997, ultima giornata della Serie A 1996/97, Milan-Cagliari 0-1. Ieri a ricordare cos’abbia rappresentato Baresi per il mondo Milan ha provveduto Rino Gattuso, oggi allenatore della Lazio: «Quando parlavo con Franco mi mettevo sull’attenti, era il Capitano. Era un uomo che parlava poco e sorrideva poco. Di quelle poche parole che gli uscivano dalla bocca ne sbagliava poche. Era unico, una leggenda. Quando ci parlavi ti dava questa sensazione qua - le sue parole a Sportitalia - È venuto a mancare presto, è andato a fare compagnia a tanti altri campioni. Pace all’anima sua, e sicuramente rimarrà nella storia del calcio mondiale. Sono d’accordo con chi dice che bisogna dargli il Pallone d’Oro alla carriera. È un giocatore che ha cambiato il ruolo del libero: l’ha fatto diventare più dinamico, l’ha cambiato. Quando alzava la mano lui era pure guardalinee, ne sbagliava pochi di fuorigioco...». Martedì a Milano sarà giornata di lutto cittadino (con esposizione delle bandiere a mezz’asta in tutti gli uffici comunali) ma il sindaco Sala ha già sottolineato che il ricordo di Baresi entrerà nella memoria collettiva.

Milan "6 e resterai il Capitano": i tifosi Milan e l'addio struggente a Baresi Il 'Parco dei Capitani' In tal senso, al di là di ipotesi fantasiose emerse sull’onda dell’emozione, conviene prendere come esempio quanto messo in atto dalla città per Giacinto Facchetti, icona nerazzurra che ha avuto una parabola simile a quella di Baresi (prima totem in campo della squadra a cui è rimasto sempre legato, quindi dirigente, il tutto contornato da una importantissima carriera in Nazionale). Ecco, Facchetti, dopo la sua scomparsa, è stato iscritto al Famedio tra i cittadini benemeriti e illustri (e qui non ci piove, lo stesso accadrà pure per Baresi). In seguito, nel 2016, in occasione dell’ultima finale di Champions League giocata al Meazza, venne dedicato a lui e a Cesare Maldini il “Parco dei Capitani”, area verde di circa 60.000 metri quadrati che sorge accanto allo stadio dove - nei progetti di Inter e Milan - sorgerà il nuovo impianto. Considerata la difficoltà nell’incidere sulla toponomastica cittadina, l’area del “Parco dei Capitani” (oggi chiusa al pubblico perché sono state rilevate tracce di inquinamento nel terreno) potrebbe essere mantenuta - ma ovviamente spostata - restando sempre nell’area stadio e diventare una sorta di famedio delle squadre milanesi, comprendendo il nome di Baresi e di chi in futuro meriterà di stare al fianco di Kaiser Franz, Facchetti e Cesare Maldini. In questi giorni circola anche l’idea di dedicare a Baresi la Curva Sud del nuovo stadio, ma qui la palla passa ai club.