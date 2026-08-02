Pellegatti e i quattro soprannomi di Baresi: "Mahatma, la Grande Anima era la storia del Milan"

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, aveva soprannominato Franco Baresi “Mahatma”, cioè “Grande anima”, come Gandhi: «In realtà, nel corso della carriera, lo chiamai in 4 modi differenti, questo perché più il giocatore è importante e più ti stimola. Inizialmente fu subito “Mahatma, la Grande Anima”, perché, scusi la blasfemia, Gandhi era la grande anima dell'India e Baresi mi dava proprio l’impressione di essere quella del Milan. C'è questo senso che raccoglieva tutto, che ci rappresentava, mi venne spontaneo chiamarlo così. Il secondo soprannome di Baresi fu “l’immensità che diventa regola”, perché in effetti tutte le sue partite erano caratterizzate da grandi prestazioni. Poi, “Eliot Ness e i suoi intoccabili”, che erano Maldini, Costacurta, Galli e Tassotti, dopo l’uscita di: “The Untouchables”. Ed infine, sempre da un film, stavolta con David Bowie, ecco: “L'uomo che cadde sulla terra”». Pellegatti descrive Baresi come una persona schiva, con un carattere particolare: «La sua presenza è sempre stata discreta, quando parli di lui, puoi parlare di tantissime cose. Questo suo velo, figlio della scomparsa dei genitori, non l’aveva mai abbandonato, era molto discreto, ma poi in campo si trasformava».