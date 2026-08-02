Pellegatti e i quattro soprannomi di Baresi: "Mahatma, la Grande Anima era la storia del Milan"

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, aveva soprannominato Franco Baresi “Mahatma”, cioè “Grande anima”, come Gandhi: «In realtà, nel corso della carriera, lo chiamai in 4 modi differenti, questo perché più il giocatore è importante e più ti stimola. Inizialmente fu subito “Mahatma, la Grande Anima”, perché, scusi la blasfemia, Gandhi era la grande anima dell'India e Baresi mi dava proprio l’impressione di essere quella del Milan. C'è questo senso che raccoglieva tutto, che ci rappresentava, mi venne spontaneo chiamarlo così. Il secondo soprannome di Baresi fu “l’immensità che diventa regola”, perché in effetti tutte le sue partite erano caratterizzate da grandi prestazioni. Poi, “Eliot Ness e i suoi intoccabili”, che erano Maldini, Costacurta, Galli e Tassotti, dopo l’uscita di: “The Untouchables”. Ed infine, sempre da un film, stavolta con David Bowie, ecco: “L'uomo che cadde sulla terra”». Pellegatti descrive Baresi come una persona schiva, con un carattere particolare: «La sua presenza è sempre stata discreta, quando parli di lui, puoi parlare di tantissime cose. Questo suo velo, figlio della scomparsa dei genitori, non l’aveva mai abbandonato, era molto discreto, ma poi in campo si trasformava».
"Baresi rappresentava il Milan"
Tanto da passare alla storia come uno dei migliori difensori della storia del calcio: «Baresi ha ereditato la fascia che è stata di Nordahl, Liedholm, Cesare Maldini e di Rivera: il Milan ha avuto la fortuna di avere questi grandi capitani. Non è una fortuna da poco, lui rappresentava proprio il Milan che è diventata la squadra più conosciuta d’Europa, era la figura che continuava quella storia lì, capace di vincere tutto. Anche questo alone di leggenda è proprio figlio di queste grandi vittorie».
Tuttavia, una delle giocate di Baresi più impressionanti restate nella memoria di Pellegatti è stata una chiusura contro il Torino, nel campionato 1993/94: «Vinse il Milan 1-0 con gol di Raducioiu. A 2’ dalla fine, Baresi, come un falco, quando tutti si aspettavano il gol del pareggio di Aguilera, tolse il pallone al rivale senza nemmeno che lui si rendesse conto di cosa fosse successo. Una situazione devastante, gli bastarono tre passi. Io lo dicevo spesso, ecco Baresi, che è come “Gulliver nel Paese dei Lillipuziani”, che raggiunse il pallone e salvò il risultato». Per un altro soprannome che rende al meglio la forza di un calciatore più che straordinario.