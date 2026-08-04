Ramos per dimenticare Giroud, ora si fa sul serio: il Milan è pronto per il derby con l'Inter

Amorim non ha ancora deciso se Gonçalo Ramos prenderà parte al derby dall’inizio o se, come sembra più probabile, lo utilizzerà in corso d’opera con probabilmente Francesco Camarda nel ruolo di attaccante titolare. Ovviamente l’amichevole contro l’Inter, che vivrà anche di un importante ricordo di Franco Baresi nel pre gara, sarà solamente il primo passaggio per Ramos, il cui obiettivo conclamato è quello di fare bene in campionato ma anche in Europa League. La maglia numero nove del Milan è sempre un qualcosa che pesa, per la sua storia e per quello che rappresenta nell’immaginario del popolo milanista, che fatta eccezione per il triennio di Olivier Giroud , aspetta da troppo tempo un attaccante futuribile sul quale poter costruire un arco programmatico di un certo tipo.

Ramos per far dimenticare Giroud

I tentativi degli anni passati, da Morata a Gimenez passando per Origi, Abraham e Jovic, hanno dato risultati poco soddisfacenti e così, nel corso di questa sessione di calciomercato, Gerry Cardinale ha voluto accontentare il suo allenatore alzando il tiro e andando a prendere un centravanti di fascia alta, facendo un bel all-in dal punto di vista economico. Ramos è arrivato a Perth già in buone condizioni fisiche, come si era già evinto durante la sua comparsata a sorpresa tra Casa Milan e Milanello lo scorso 13 luglio. Al mondiale ha lasciato il segno con un gol, su assist di Rafa Leao, nella partita vinta per 2-1 dai lusitani contro la Croazia di quello che poi sarebbe diventato un suo nuovo compagno di squadra, ovvero Luka Modric. Amorim manderà in campo il Milan con il 3-4-2-1, ma non potrà contare su Mario Gila. Il difensore spagnolo ha quasi smaltito il problema alla coscia patito nel secondo tempo dell’amichevole contro il Celtic e nessuno in casa rossonera vuole forzare i tempi di rientro. Quindi è ipotizzabile che il terzetto arretrato sia composto da Tomori, Gabbia e Pavlovic.

Nkunku: ritorno al futuro

Curiosità a centrocampo, perché contro il Celtic il quartetto composto da Athekame, Ricci, Comotto e Bartesaghi non impressionò tanto quanto quello del secondo tempo, specie con Chukwueze schierato come esterno di destra, dove creò tante occasioni. Curiosità per i primi minuti stagionali di Christopher Nkunku nel ruolo di trequartista, posizione nella quale esplose ai tempi del Lipsia e quel talento lì, tra il Chelsea e lo scorso anno al Milan, non lo si è più visto così scintillante. E poi Ramos e Leao, con anche Rafa che troverà spazio nella ripresa e sarà interessante vedere che tipo di interpretazione darà al ruolo che gli verrà assegnato da Amorim: se giocherà più dentro il campo o se, invece, avrà libertà di muoversi sull’esterno. Anche perché, per ora, il 10 rimane sulle sue spalle.