Franco Baresi, Milano si ferma per l'addio

MILANO - Milano si ferma per dire addio a Franco Baresi. La basilica di Sant’Ambrogio, che solo ieri ha visto svolgere al proprio interno i funerali di un’altra personalità molto importante per la città, don Antonio Mazzi, è pronta a ricevere alle ore 11 il capitano del Milan per il suo ultimo viaggio terreno. Dopodiché resterà solo la leggenda, ma quello Baresi lo era già in vita. Non si spiegherebbe altrimenti il bagno di folla che lo attenderà - il 4 di agosto, nientemeno - per salutarlo. I tifosi che in questi giorni hanno fatto la fila a Casa Milan per rendere omaggio alla memoria del giocatore questa mattina saranno tutti attorno alla Basilica, cuore antico della città che il difensore ha saputo rendere vincente in tutto il mondo. Era anche lui un simbolo di Milano, come San Siro, il panettone, i Navigli. Era il simbolo, quello più amato, di quella parte di Milano che quando vede rossonero sente il cuore battere più forte, ma rispettato anche dall'altra metà che invece vede solo nerazzurro.

Funerali di Franco Baresi in forma privata: niente telecamere nella Basilica In modo aderente a quello che è sempre stato il suo carattere e il modo di porsi di Baresi, è stato scelto dalla famiglia di non fare entrare le telecamere all’interno della Basilica per riprendere l’evento. I media rimarranno sul sagrato e non si faranno riprese di ciò che accade durante le esequie. Visto però l’affetto e la voglia di tante persone che non potranno esserci di poter stare in qualche modo vicine al loro capitano per salutarlo, gli verrà dedicato uno speciale televisivo.