Franco Baresi, Milano si ferma per l'addio

MILANO - Milano si ferma per dire addio a Franco Baresi. La basilica di Sant’Ambrogio, che solo ieri ha visto svolgere al proprio interno i funerali di un’altra personalità molto importante per la città, don Antonio Mazzi, è pronta a ricevere alle ore 11 il capitano del Milan per il suo ultimo viaggio terreno. Dopodiché resterà solo la leggenda, ma quello Baresi lo era già in vita. Non si spiegherebbe altrimenti il bagno di folla che lo attenderà - il 4 di agosto, nientemeno - per salutarlo. I tifosi che in questi giorni hanno fatto la fila a Casa Milan per rendere omaggio alla memoria del giocatore questa mattina saranno tutti attorno alla Basilica, cuore antico della città che il difensore ha saputo rendere vincente in tutto il mondo. Era anche lui un simbolo di Milano, come San Siro, il panettone, i Navigli. Era il simbolo, quello più amato, di quella parte di Milano che quando vede rossonero sente il cuore battere più forte, ma rispettato anche dall'altra metà che invece vede solo nerazzurro.
Funerali di Franco Baresi in forma privata: niente telecamere nella Basilica
In modo aderente a quello che è sempre stato il suo carattere e il modo di porsi di Baresi, è stato scelto dalla famiglia di non fare entrare le telecamere all’interno della Basilica per riprendere l’evento. I media rimarranno sul sagrato e non si faranno riprese di ciò che accade durante le esequie. Visto però l’affetto e la voglia di tante persone che non potranno esserci di poter stare in qualche modo vicine al loro capitano per salutarlo, gli verrà dedicato uno speciale televisivo.
Lo speciale TV dedicato a Franco Baresi per ricordare la sua carriera
Non si tratterà di diretta tv, proprio perché i funerali sono in forma privata. Quindi alle ore 10.50 su Retequattro, andrà in onda “Diario del giorno - Addio Capitano. Franco Baresi, un grande italiano”, condotto da Monica Bertini, uno speciale che ricorderà la vita e la carriera straordinaria di un grande italiano. Il saluto all’indimenticabile campione rossonero sarà arricchito da collegamenti da Piazza Sant’Ambrogio, con le testimonianze delle persone che andranno a rendergli omaggio.
L’omaggio di Milano a Franco Baresi: Famedio, Parco dei Capitani e Curva Sud
Le istituzioni cittadine, che parteciperanno alla cerimonia (con il sindaco Sala in testa), sceglieranno poi come meglio rendere Baresi ancor più ‘per sempre’ vivo nella memoria di Milano. L’iscrizione nel Famedio del Cimitero Monumentale, luogo nel quale vengono iscritti i milanesi di nascita o adozione che attraverso il loro operato hanno reso illustre la città e l’Italia, è data per scontata.
Il nome dell’eterno capitano del Milan dovrebbe anche comparire nel Parco dei Capitani di via Tesio, proprio al lato dello stadio di San Siro - luogo dove già vengono ricordati, per esempio, Giacinto Facchetti e Cesare Maldini. Il Milan, da parte sua, sarebbe già al lavoro per intitolare al Piscinin la Curva Sud, intitolazione che rimarrà anche quando verrà realizzato il nuovo Meazza.