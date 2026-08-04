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Franco Baresi e il silenzio di Ibrahimovic: perché Zlatan non ha scritto nulla sui social

Tanti interrogativi e interpretazioni sul mancato messaggio del senior advisor del Milan, ma dietro la scelta si nasconde un motivo ben preciso
3 min
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Salvo clamorosi colpi di scena dell'ultimo minuto, le probabilità che Zlatan Ibrahimovic partecipi al funerale di Franco Baresi appaiono estremamente ridotte. L'assenza del senior advisor del Milan, così come il mancato messaggio pubblicato sui social dopo la notizia della scomparsa della leggenda rossonera a 66 anni, ha inevitabilmente attirato l'attenzione di addetti ai lavori e soprattutto dei tifosi rossoneri, alimentando non pochi interrogativi e diverse interpretazioni. In realtà c'è un motivo ben preciso in merito alla scelta del dirigente.

Silenzio Ibrahimovic per Baresi, il motivo

Dietro la scelta di Ibrahimovic c'è un atteggiamento che lo svedese porta avanti ormai da diversi anni. Dopo la dolorosa perdita del fratello maggiore Sapko, scomparso nel 2014 a causa della leucemia, Ibrahimovic ha deciso di vivere il lutto in maniera strettamente privata, evitando di condividere pubblicamente il proprio dolore e le proprie emozioni. Da quel momento ha sempre preferito il silenzio alle dichiarazioni pubbliche, affrontando i momenti più difficili lontano dai riflettori e dai social.

Un gesto coerente: con Raiola e Berlusconi...

Si tratta di un comportamento che ha mantenuto costante anche in altre circostanze particolarmente significative. Non pubblicò alcun messaggio dopo la morte del suo storico procuratore Mino Raiola, figura fondamentale nella sua carriera, né in occasione della scomparsa di Silvio Berlusconi, presidente che contribuì a riportarlo al Milan. Lo stesso approccio è stato adottato anche nel caso di Baresi: nessun post, nessuna dedica pubblica, ma una scelta coerente con il modo in cui Ibrahimovic ha deciso di affrontare il dolore e di rendere omaggio alle persone che hanno avuto un ruolo importante nella sua vita.

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