"Il suo abbraccio come un gol", "Portava un valore che oggi è perso": Baresi, i ricordi al funerale

Una fiumana di gente ha raggiunto i funerali di Franco Baresi, che si sono svolti la mattina di martedì 5 agosto presso la basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La leggenda del Milan e campione del mondo con la Nazionale nel 1982 - unico azzurro a vantare in bacheca anche un argento e un bronzo mondiale - si è spento il 31 luglio presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo aver lottato a lungo contro la nodulazione polmonare per la quale era stato operato nell'agosto 2025. Applausi, cori e striscioni ("Franco Baresi Leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao Capitano") hanno accompagnato l'arrivo del feretro e reso ancora più sentito il cordoglio del mondo dello sport e non solo. Il popolo rossonero ha inoltre intonato il celebre coro 'You'll never walk alone' ('Non camminerai mai da solo'). Tra i presenti, anche Riky Massara, Gianluca Pessotto, Demetrio Albertini, Paolo Maldini, Giovanni Galli, Aldo Serena, Giuseppe Marotta, Roberto Baggio, Beppe Bergomi, Claudio Ranieri e Giancarlo Antognoni. A trasportare la bara all'interno della chiesa, gli ex compagni Daniele Massaro, Roberto Donadoni, Filippo Galli, Marco Van Basten, Giovanni Galli e Angelo Colombo. Al termine dei funerali (a cui seguirà la cremazione) il feretro è stato invece portato da Albertini, Alessandro Costacurta, Pietropaolo Virdis, Massimo Ambrosini, Marco Simone e Alberico Evani. Non sono mancati i fischi contro il patron del Milan Gerry Cardinale e il presidente Paolo Scaroni, contestati dai tifosi rossoneri al loro arrivo alla basilica. Queste le parole di Albertini: "Ci ha lasciato giovanissimo, ognuno ha i suoi ricordi e le emozioni che ci ha dato in questi anni di calcio, dentro e fuori dal campo. I ricordi sono tanti. L'abbraccio dopo il gol fatto in semifinale col Monaco, con il suo abbraccio quando mi è sembrato di riavere la stessa emozione del gol fatto venti secondi prima". Così invece l'esterno rossonero Alexis Saelemaekers: "Era una persona che, anche se non era spesso con noi, aveva sempre un buon consiglio ed una parola quando ci vedeva. Era incredibile, si vedeva che era un esempio per l'attaccamento alla maglia: aveva il Milan nel sangue e questo ce lo trasmetteva ogni volta che lo vedevamo".

"Persi i suoi valori" Anche il ministro per lo sport Andrea Abodi ha ricordato l'ex difensore: "L'eredità quella che riusciremo a cogliere, i messaggi Franco Baresi li ha mandati tutti. È stato un grande, ha cercato di coniugare sempre la classe e lo stile con la semplicità dei suoi comportamenti. L'appartenenza alla famiglia del Milan e a quella del calcio in generale è il motivo per cui è amato da tutti". Così Marotta: "Era un giocatore universale, rispettato da compagni e avversari, che portava dentro di se' un valore che si è perso, il senso di appartenza. Franco è un'icona del calcio, un esempio da seguire non solo per i giovani giocatori ma per tutti". E ancora, Nelson Dida: "Merita tutto questo, nel mondo del calcio nessuno è stato come lui - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Parlava poco ma si faceva sentire, e questo è importante"; Urbano Cairo: "È una persona di valori umani e calcistici incredibili, una bandiera del Milan, un capitano che è stato con il Milan sempre, anche nei momenti della sconfitta. Un gran signore che sapeva gioire nelle vittorie, ma anche accettare le sconfitte, una persona straordinaria".

Milan Baresi, l’ultimo straziante addio alla leggenda Milan: tutti i presenti al funerale "Franco era tutto per la squadra" Nel mentre, la squadra di Ruben Amorim si unisce al cordoglio dall'Australia, dove è impegnata a preparare la l'amichevole derby della Madonnina in programma alle ore 13 italiane mercoledì 5 agosto presso l'Optus Stadium di Perth. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico rossonero ha ricordato così la scomparsa di Baresi: "Tutti dicono una cosa: 'Quando siamo andati in Serie B, lui non ci ha lasciati'. E questo è speciale. Adesso che non è più con noi, ci sta insegnando che i successi sono davvero una bella cosa, ma che sono importanti per il nostro ego. La cosa fondamentale, alla fine, è il carattere e chi sei, non quello che hai raggiunto. Franco era tutto per la squadra. Tutto per la squadra. È questa la sua eredità...". Sul fronte nerazzurro invece, il tecnico Cristian Chivu ha detto di volersi unire "al mondo dello sport nelle condoglianze alla famiglia di Franco Baresi. Tutti quelli che amano il calcio hanno perso una grande icona di questo sport". Così anche Federico Dimarco ha voluto fare "le condoglianze alla famiglia di Franco Baresi, leggenda del calcio. Amato da tutti, tifosi del Milan e non". Seguono aggiornamenti.