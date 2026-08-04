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Rete 4, la precisazione di Monica Bertini sui funerali di Franco Baresi

«C i è stato negato inspiegabilmente l’accesso alla Basilica di Sant’Ambrogio. Noi tenacemente abbiamo voluto esserci»
1 min
baresi ciao capitano
Rete 4, la precisazione di Monica Bertini sui funerali di Franco Baresi© ANSA
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MILANO - Monica Bertini in apertura dello speciale "Diario del giorno - Addio Capitano. Franco Baresi, un grande italiano", dedicato al ricordo di Franco Baresi su Rete 4, fa una precisazione: “La macchina produttiva di Mediaset si è attivata per tempo perché era un grandissimo nostro desiderio entrare nelle vostre case e farvi vedere tutto di questa mattinata, per permettervi di salutare Franco Baresi, in tutti i suoi momenti. In tutti i suoi momenti non è possibile, ci è stato negato inspiegabilmente l’accesso alla Basilica di Sant’Ambrogio. Noi tenacemente abbiamo voluto esserci. Lo abbiamo fatto perché in tantissimi, in questi giorni, ci avete scritto e chiesto di esserci. Noi ci siamo. Vogliamo essere con voi a casa e con lui”.

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