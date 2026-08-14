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Leao tra infortunio e mercato: escluso da Milan-Manchester United, cosa succede

L'attaccante portoghese non prenderà parte all'amichevole che si giocherà in Polonia. Le ultime sul futuro del classe 1999
4 min
Rafael LeaoMilanAmorim
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Il Milan crede in Ruben Amorim. A poco più di un mese dal suo arrivo, l'allenatore portoghese ha preso scelte forti e importanti. Prima ha deciso di non puntare su Christopher Nkunku e Fikayo Tomori, invitandoli a trovare una nuova squadra per non essere messi ai margini della rosa (per l'attaccante francese si lavora a uno scambio con la Roma in cui potrebbe rientrare un ex Juve). Poi ha escluso tutti i calciatori fuori dal suo progetto dalla lista dei convocati per l'amichevole contro il Manchester United. E tra questi spicca anche il nome di Rafael Leao.

Leao escluso: infortunio o mercato?

Domani alle 16:45, il Milan giocherà un incontro amichevole contro il Manchester United a Breslavia in Polonia. Per l'occasione, Ruben Amorim non avrà a disposizione Rafael Leao. L'attaccante portoghese sta vivendo settimane intense. Durante il Mondiale, il classe 1999 aveva usato parole d'addio, salutando di fatto il club rossonero. Il Milan se ne sarebbe privato senza rimpianti, ma nessun club si è avvicinato alle richieste della società rossonera. Il Galatasaray si è interessato, senza però affondare il colpo. L'ex Lille ha così svolto diverse settimane di allenamenti agli ordini del connazionale.

 

Nei giorni scorsi, lo stesso Leao è tornato a parlare del proprio futuro, scrivendo un messaggio su Instagram. Nel frattempo, anche Ruben Amorim lo avrebbe scaricato. L'ipotesi separazione resta viva. L'attaccante intanto non parteciperà all'amichevole contro il Manchester United a causa di un lieve affaticamento muscolare. Ma, sullo sfondo, è possibile che la scelta sia legata anche al mercato. Il Milan ha anche fissato il prezzo: per salutarlo, basterebbe una cifra tra i 40 e i 50 milioni di euro.

Altre sette esclusioni per il Manchester United

Il pugno duro di Amorim e della società si è visto nell'esclusione di sette calciatori dalla lista dei convocati per l'amichevole contro il Manchester United. Oltre a Rafael Leao, anche i calciatori fuori dal progetto rossonero, Nkunku e Tomori, non voleranno in Polonia. Gli altri esclusi sono Gimenez, Estupinan e Fofana, a cui si aggiungono i giovani Terracciano e Odogu. Sull'attaccante messicano c'è l'interesse del Porto, che lo ha messo nel mirino già da mesi.

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