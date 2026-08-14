Leao tra infortunio e mercato: escluso da Milan-Manchester United, cosa succede

Il Milan crede in Ruben Amorim . A poco più di un mese dal suo arrivo, l'allenatore portoghese ha preso scelte forti e importanti. Prima ha deciso di non puntare su Christopher Nkunku e Fikayo Tomori , invitandoli a trovare una nuova squadra per non essere messi ai margini della rosa ( per l'attaccante francese si lavora a uno scambio con la Roma in cui potrebbe rientrare un ex Juve ). Poi ha escluso tutti i calciatori fuori dal suo progetto dalla lista dei convocati per l'amichevole contro il Manchester United . E tra questi spicca anche il nome di Rafael Leao .

Domani alle 16:45, il Milan giocherà un incontro amichevole contro il Manchester United a Breslavia in Polonia. Per l'occasione, Ruben Amorim non avrà a disposizione Rafael Leao . L'attaccante portoghese sta vivendo settimane intense. Durante il Mondiale, il classe 1999 aveva usato parole d'addio , salutando di fatto il club rossonero . Il Milan se ne sarebbe privato senza rimpianti, ma nessun club si è avvicinato alle richieste della società rossonera. Il Galatasaray si è interessato , senza però affondare il colpo. L'ex Lille ha così svolto diverse settimane di allenamenti agli ordini del connazionale.

Nei giorni scorsi, lo stesso Leao è tornato a parlare del proprio futuro, scrivendo un messaggio su Instagram. Nel frattempo, anche Ruben Amorim lo avrebbe scaricato. L'ipotesi separazione resta viva. L'attaccante intanto non parteciperà all'amichevole contro il Manchester United a causa di un lieve affaticamento muscolare. Ma, sullo sfondo, è possibile che la scelta sia legata anche al mercato. Il Milan ha anche fissato il prezzo: per salutarlo, basterebbe una cifra tra i 40 e i 50 milioni di euro.

Altre sette esclusioni per il Manchester United

Il pugno duro di Amorim e della società si è visto nell'esclusione di sette calciatori dalla lista dei convocati per l'amichevole contro il Manchester United. Oltre a Rafael Leao, anche i calciatori fuori dal progetto rossonero, Nkunku e Tomori, non voleranno in Polonia. Gli altri esclusi sono Gimenez, Estupinan e Fofana, a cui si aggiungono i giovani Terracciano e Odogu. Sull'attaccante messicano c'è l'interesse del Porto, che lo ha messo nel mirino già da mesi.