Maignan fa tremare il Milan: il post "Reset" e la storia dalle vacanze in piena crisi mercato

Mike Maignan torna a farsi vedere. Non sul campo, almeno per il momento, ma su Instagram. Il portiere francese, dopo aver fatto sparire dal proprio profilo tutti i contenuti e ogni riferimento al Milan negli ultimi giorni di luglio , ha deciso di rompere il silenzio digitale con una lunga sequenza di immagini dalle sue vacanze. Sedici scatti per raccontare giornate all'insegna del relax, tra paesaggi esotici, mare cristallino, moto d'acqua e persino un incontro ravvicinato con gli squali. Un periodo di riposo prolungato che il portiere ha potuto sfruttare grazie ai giorni supplementari concessi dal club, così come accaduto per Adrien Rabiot .

A colpire, però, è soprattutto la frase scelta per accompagnare il post: "Reset! Ci prendiamo montagne di rischi, ma una volta arrivati in cima, quanto si soffre". Un messaggio dal significato tutt'altro che immediato, la cui interpretazione esatta resta probabilmente nelle intenzioni dello stesso Maignan . Ma i tifosi rossoneri non hanno reagito bene al post pubblicato dal portiere rossonero e sono apparsi furiosi: tanti i commenti di disappunto, tra cui quelli dei tifosi che non lo vogliono più come capitano. Nelle ultime settimane il portiere era finito al centro delle discussioni soprattutto per la sua assenza al funerale di Franco Baresi , una circostanza particolarmente pesante agli occhi della tifoseria anche per il ruolo di capitano ricoperto da Maignan.

Presto il confronto con Cardinale

Inoltre i giorni in più di vacanza post-Mondiale avevano alimentato ulteriormente il dibattito intorno al francese (oltre a lui anche Rabiot ha allungato le ferie). Nel carosello di foto e video anche "La storia di Nasreddin e il suo asino". All'interno della quale si legge: "Non importa cosa fai nella vita, le persone avranno sempre qualcosa da criticare". E il racconto prosegue fino alla morale finale: "Fai quello che ritieni giusto e continua il tuo cammino. Non puoi controllare le parole degli altri, ma puoi controllare le tue scelte". Maignan è atteso dal confronto con Cardinale la prossima settimana: un faccia a faccia che appare necessario per chiarire le presunte incomprensioni emerse nell'ultimo periodo e provare a ricostruire un rapporto sereno con l'ambiente rossonero.