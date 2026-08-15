Manchester United-Milan, in diretta: dove in tv e streaming. Amorim e la crisi mercato

I riflettori della pre-season si accendono su una sfida dal sapore di grande calcio internazionale . Manchester United e Milan si affrontano in un test amichevole di altissimo livello , fondamentale per misurare il grado di crescita delle due rose a pochi giorni dal via delle competizioni ufficiali. Per entrambe le formazioni la partita rappresenta un banco di prova ideale per affinare i meccanismi di gioco, oliare gli ingranaggi e valutare la tenuta atletica dopo le prime settimane di lavoro. I Red Devils vengono dal successo ai rigori contro il Leeds a Dublino, mentre i rossoneri, privi di Maignan , Rabiot e Leao , devono riscattare il brutto ko con il Chelsea , tra voci di mercato e giocatori esclusi dal progetto.

Dove vederla in TV e streaming

L'amichevole di lusso tra Manchester United e Milan è in programma sabato 15 agosto, con il fischio d'inizio fissato per le ore 16.45. Gli appassionati e i tifosi potranno seguire la sfida in diretta televisiva sintonizzandosi sui canali di Sky Sport. Per chi preferisce la visione in live streaming, l'evento sarà disponibile sulle piattaforme di DAZN e NOW, accessibili da smart TV, smartphone, tablet, pc e tutti i principali dispositivi compatibili. Chi si trova all'estero potrà inoltre fare affidamento su un servizio VPN (come ExpressVPN) per accedere regolarmente ai propri abbonamenti e seguire il match senza restrizioni geografiche. Infine, sul nostro sito sarà disponibile la cronaca testuale della sfida.