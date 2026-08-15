Milan da urlo, travolto il Manchester United! Poker spettacolare di Amorim, super Chukwueze

La partita

L'inizio è tutto dei Red Devils con Maguire che sblocca dopo appena 2 minuti. Questa volta il Milan non capitola e al 37' pareggia i contri con Chukwueze. Poco dopo lo United guadagna un penalty, ma dal dischetto Bruno Fernandes si fa ipnotizzare da Torriani con il risultato che resta in parità prima dell'intervallo. Ad inizio ripresa gli inglesi mettono nuovamente la freccia con l'ex Lecce Dorgu, ma all'ora di gioco è di nuovo tutto in equilibrio con Chukwueze che si mette i panni dell'uomo assist per Cisse. Inizia la giostra dei cambi, resta in campo l'esterno nigeriano che al 68' serve Gonçalo Ramos per il sorpasso rossonero. Un Milan in fiducia che al 72' cala il poker, questa volta Ramos innesca Loftus-Cheek che si fa tutto il campo e mette alle spalle di Lammens. Nel finale Torriani tiene a debita distanza lo United e conferma un 4-2 che riporta un po' di serena in casa del Diavolo.