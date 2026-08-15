Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Milan da urlo, travolto il Manchester United! Poker spettacolare di Amorim, super Chukwueze

Avvio da incubo dei rossoneri, costretti a rincorrere due volte, poi nel secondo tempo calcio spettacolo. E Ramos segna da 9 vero
2 min
MAnchester UntiedMilanAmorim
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

WROCLAW (Polonia) - Dopo il brutto ko rimediato contro il Chelsea, il nuovo Milan di Amorim chiude la sua pre season con un successo per 4-2 contro il Manchester United. A Wroclaw, in Polonia, i rossoneri si portano a casa il test di lusso con segnali importanti per il tecnico portoghese, che si vendica contro lo United, in vista dell'esordio ufficiale di settimana prossima in programma contro il Torino. 

 

 

La partita

L'inizio è tutto dei Red Devils con Maguire che sblocca dopo appena 2 minuti. Questa volta il Milan non capitola e al 37' pareggia i contri con Chukwueze. Poco dopo lo United guadagna un penalty, ma dal dischetto Bruno Fernandes si fa ipnotizzare da Torriani con il risultato che resta in parità prima dell'intervallo. Ad inizio ripresa gli inglesi mettono nuovamente la freccia con l'ex Lecce Dorgu, ma all'ora di gioco è di nuovo tutto in equilibrio con Chukwueze che si mette i panni dell'uomo assist per Cisse. Inizia la giostra dei cambi, resta in campo l'esterno nigeriano che al 68' serve Gonçalo Ramos per il sorpasso rossonero. Un Milan in fiducia che al 72' cala il poker, questa volta Ramos innesca Loftus-Cheek che si fa tutto il campo e mette alle spalle di Lammens. Nel finale Torriani tiene a debita distanza lo United e conferma un 4-2 che riporta un po' di serena in casa del Diavolo.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS