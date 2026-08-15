Amorim spazza via il vecchio Milan: "Spazio ai giovani. Leao deve lottare". E su Maignan e Rabiot...

Il futuro di Leao

I giocatori fuori dal progetto? Amorim risponde: "Hanno fatto bene durante il pre campionato ma dobbiamo fare delle scelte. Penso sia importante cambiare e stiamo cambiando. Siamo all'inizio di un progetto, abbiamo dei giovani che devono avere spazio. Mi dispiace per i ragazzi ma devo fare delle scelte". Su Leao, in particolare, aggiunge: "Non penso che il suo infortunio sia grave ma non so se sarà pronto per la prima di campionato. È un nostro giocatore, siamo felici di lui, sul mercato vedremo, lui è un giocatore costoso… Dovrà lottare per un posto, Cisse ha giocato bene oggi e gli renderà le cose difficili, Saelemaekers ha cambiato posizione, poi abbiamo Pulisic che sta tornando. Tanti giocatori si contenderanno il posto".

Maignan e Rabiot, Amorim chiarisce

Infine ha parlato anche di Maignan e Rabiot, cercando di smorzare le voci attorno al loro futuro: "Hanno avuto più giorni perché hanno giocato di più, tutti si lamentano del numero di partite, io ho dato tre giorni in più perché sapevo già che qui non avrebbero potuto giocare. È stata una mia decisione, non dei giocatori. Loro vogliono allenarsi, domani saranno a Milanello per preparare la prima partita. Avevano un programma e l’hanno seguito. Vorrei che questo fosse chiaro".