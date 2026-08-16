Tomori, dal rifiuto alla Juve a esubero Milan. Amorim lo taglia, l’inglese risponde sui social

Il futuro di Tomori si è improvvisamente tinto di grigio . Il difensore inglese, un tempo punto fermo della retroguardia rossonera, è stato messo fuori dal progetto del Milan e invitato a cercarsi una nuova sistemazione. Una decisione arrivata direttamente dalla dirigenza e condivisa da Amorim, che ha inserito il centrale nella lista dei giocatori destinati a lasciare il club. E ora, paradossalmente, Tomori si ritrova a vivere una fase di stallo proprio mentre il mercato ha chiuso una delle porte che in passato avrebbe potuto rappresentare una via d'uscita: quella della Juventus.

La decisione è arrivata nei giorni scorsi, quand o Tomori ha ricevuto direttamente da Amorim l'indicazione di trovare una nuova squadra . Il difensore è stato contemporaneamente escluso dal progetto tecnico e lasciato fuori dalle convocazioni per l'amichevole vinta contro il Manchester United . Il suo nome figura insieme a quelli di Nkunku, Fofana e Odogu tra i giocatori considerati in uscita. Una bocciatura netta, che apre una nuova fase nella carriera del centrale inglese, arrivato al Milan dal Chelsea e protagonista anche di momenti importanti con la maglia rossonera.

Il rimorso Juve e la risposta social

Il momento di Tomori assume contorni ancora più particolari se si guarda alle trattative del passato. La Juventus aveva infatti inserito il difensore nella lista dei possibili rinforzi, ma l'inglese aveva rifiutato la destinazione quando la pista bianconera era diventata concreta. Oggi lo scenario è completamente cambiato. La Vecchia Signora ha alzato il livello della propria difesa con l'arrivo di Lucumi e non sembra avere più bisogno di Tomori. Una porta che in passato era rimasta socchiusa si è così chiusa proprio nel momento in cui il Milan ha deciso di accompagnarlo verso l'uscita.

Per il centrale si tratta quindi di una situazione delicata: da un lato la necessità di trovare un nuovo club, dall'altro un mercato che non offre più le stesse opportunità di qualche tempo fa. Una vera e propria discesa, resa ancora più evidente dal contrasto tra le aspettative del passato e l'attuale condizione di esubero. Tomori intanto ha risposto in una story su Instagram: "Sarà la fede a guidarmi, non quello che vedo. Credo in Dio". Poche parole, ma significative. Ora, però, la questione è soprattutto sportiva: Tomori dovrà trovare una nuova squadra e rilanciare una carriera che, dopo l'esclusione dal progetto rossonero, ha imboccato una strada decisamente inattesa.