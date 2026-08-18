Loftus-Cheek, da partente a pilastro Milan: Amorim cambia tutto, rifiutata offerta dalla Premier

Offerte rifiutate

Un rendimento simile (10 reti stagionali) l’ha poi avuto pure con Stefano Pioli in un Milan che sul campo arrivò quinto (poi quarto grazie alla penalizzazione inflitta alla Juve, ndr) nel 2023/24. In entrambe le annate il numero otto veniva impiegato in posizione centrale nei tre elementi offensivi a sostegno del centravanti. Dal 4-2-3-1 di Sarri e Pioli al 3-4-2-1 che sta plasmando Amorim il passo però potrebbe essere breve: il pre-campionato, infatti, ha evidenziato come questo Loftus-Cheek possa essere un elemento ideale per il gioco che ha in mente l’allenatore portoghese. Forza fisica e capacità di inserimento in fase offensiva che potrebbero renderlo estremamente prezioso per il nuovo corso milanista. Tanto che la dirigenza del Diavolo ha respinto al mittente nelle scorse settimane le avance provenienti dalla Premier League per inglese. Nessun clamoroso, quanto romantico per certi aspetti, ritorno in patria. Loftus-Cheek continuerà a giocare in maglia rossonera e avrà un ruolo da protagonista nel Milan che sta nascendo. Non a caso è stata respinta al mittente una proposta da circa 10 milioni per il suo cartellino da parte del Coventry di quel Frank Lampard, che lo conosce bene dai tempi del Chelsea e l’avrebbe riaccolto volentieri alle proprie dipendenze. Niente da fare. In merito alla sua possibile partenza è arrivato il veto di Amorim, che ha stoppato in prima persona la cessione del centrocampista. E così il destino milanista di Ruben ora appare totalmente capovolto. Da possibile partente (ha il contratto in scadenza tra 10 mesi) a titolare aggiunto, il passo è stato immediato.