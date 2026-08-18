Loftus-Cheek, da partente a pilastro Milan: Amorim cambia tutto, rifiutata offerta dalla Premier

Chissà che non possa esserci il più classico dei “non c’è due senza tre”. In fondo se le statistiche valgono pure qualcosa, va seguita con grande attenzione la parabola rossonera di Ruben Loftus-Cheek. A maggior ragione nell’attuale posizione in cui l’ha collocato Ruben Amorim, ovvero quella di trequartista. Guarda caso il ruolo in cui Loftus-Cheek ha reso finora al meglio nella sua carriera. In tal senso i numeri parlano chiaro e non mentono affatto: 11 reti nella stagione 2018/19 con la maglia del Chelsea targato Maurizio Sarri, che rese l’inglese di fatto da mediano di sostanza in una mezza punta micidiale nei Blues che alzarono al cielo l’Europa League.
Offerte rifiutate
Un rendimento simile (10 reti stagionali) l’ha poi avuto pure con Stefano Pioli in un Milan che sul campo arrivò quinto (poi quarto grazie alla penalizzazione inflitta alla Juve, ndr) nel 2023/24. In entrambe le annate il numero otto veniva impiegato in posizione centrale nei tre elementi offensivi a sostegno del centravanti. Dal 4-2-3-1 di Sarri e Pioli al 3-4-2-1 che sta plasmando Amorim il passo però potrebbe essere breve: il pre-campionato, infatti, ha evidenziato come questo Loftus-Cheek possa essere un elemento ideale per il gioco che ha in mente l’allenatore portoghese. Forza fisica e capacità di inserimento in fase offensiva che potrebbero renderlo estremamente prezioso per il nuovo corso milanista. Tanto che la dirigenza del Diavolo ha respinto al mittente nelle scorse settimane le avance provenienti dalla Premier League per inglese. Nessun clamoroso, quanto romantico per certi aspetti, ritorno in patria. Loftus-Cheek continuerà a giocare in maglia rossonera e avrà un ruolo da protagonista nel Milan che sta nascendo. Non a caso è stata respinta al mittente una proposta da circa 10 milioni per il suo cartellino da parte del Coventry di quel Frank Lampard, che lo conosce bene dai tempi del Chelsea e l’avrebbe riaccolto volentieri alle proprie dipendenze. Niente da fare. In merito alla sua possibile partenza è arrivato il veto di Amorim, che ha stoppato in prima persona la cessione del centrocampista. E così il destino milanista di Ruben ora appare totalmente capovolto. Da possibile partente (ha il contratto in scadenza tra 10 mesi) a titolare aggiunto, il passo è stato immediato.
Tema rinnovo
Tanto che ora all’orizzonte si profila pure il possibile rinnovo del contratto. Primi contatti telefonici avviati e che fungeranno da prodromi alla trattativa vera e propria che si svilupperà nel mese di settembre. L’inglese potrebbe così allungare fino al 2029 il proprio legame col Diavolo, anche se non va escluso che l’intesa possa addirittura estendersi al 2030. Vedremo. Tempo al tempo e un passo alla volta. Intanto Loftus-Cheek ha, letteralmente, ribaltato un destino che sembrava già scritto e segnato. A suon di grandi prestazioni nella pre-season. Il Toro, prossimo avversario domenica nel debutto stagionale in campionato, è avvisato: questo Milan vuole ripartire di slancio anche in Serie A, magari proprio grazie a uno dei micidiali inserimenti offensivi del centrocampista.