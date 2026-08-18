Modric: "Vi svelo il motivo che mi ha spinto a restare al Milan". Poi la stoccata ad Allegri...

"È più facile prendere una decisione quando sei amato e senti che tutti vogliono che tu continui a giocare per il club. Sento che questo è il posto giusto dove voglio essere: la mia missione è dare tutto e aiutare la squadra a vincere". Luka Modric racconta ai canali ufficiali del Milan cosa lo ha spinto a rimanere. Il centrocampista croato, arrivato un anno fa, si è preso un po' di tempo prima di decidere se prolungare o meno il rapporto coi rossoneri, ma la fiducia avvertita da parte di società, allenatore e ambiente lo ha convinto a dire sì . Anche perché Modric è venuto al Milan per vincere e ancora non c'è riuscito: "Non c'è da parlare molto, ma da fare. Dobbiamo essere umili, lavorare duro, stare uniti. Al Milan la normalità dovrebbe essere pensare a vincere, non qualificarsi per la Champions. Bisogna desiderare il massimo possibile, ecco perchè sono qui, questo è il mio obiettivo".

Modric e la Champions sfumata all'ultimo: "Ho provato frustrazione"

L'ex Real assicura dopo l'infortunio con la Juve dello scorso 26 aprile: "Non ho mai pensato che sarebbe stata la mia ultima partita per il Milan, perché dentro di me volevo continuare". Da qui il recupero a tempo di record per la sfida col Cagliari dell'ultima giornata, dove però è arrivata una sconfitta che ha negato ai rossoneri la Champions. "Cosa ho provato? Frustrazione, perché stavamo facendo una grande stagione. Giocavamo bene, fino a marzo stavamo ottenendo ottimi risultati, eravamo ancora lì a lottare per il titolo. Ma anche io ero frustrato perché non potevo aiutare la squadra nel modo in cui lo avevo fatto per tutta la stagione", il riferimento alla mascherina protettiva indossata per scendere in campo e che non lo faceva sentire a suo agio. Digerire quella delusione non è stato semplice, anche se "non potevo pensarci molto perché dovevo concentrarmi sulla nazionale e sul Mondiale. Ma ho sempre avuto il Milan in testa. Avrei potuto firmare il rinnovo anche a dicembre, ma volevo ascoltare e sentire il mio corpo, capire come mi sentivo, se avevo ancora la stessa rabbia, lo stesso desiderio e la stessa passione per continuare a giocare a calcio. Il club mi ha mostrato quanto voleva che fossi parte di questo nuovo progetto ed era quello che volevo e dovevo sentire. Ciò di cui hanno bisogno i giocatori è fiducia e amore da parte del club, della società, dei tifosi, dei compagni di squadra".