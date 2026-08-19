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Ramos si presenta: "Il Milan era la squadra di mio padre, non ho mai avuto dubbi. Io e Amorim..."

Il neo-attaccante rossonero ha parlato ai canali ufficiali del club: "Punto a vincere trofei più trofei possibili"
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"Quando ho saputo che c'era la possibilità di venire al Milan non ho avuto dubbi: era la scelta giusta. Per me è stato chiaro sin dal primo momento: volevo essere qui a fare parte del progetto". Così l'attaccante del Milan Gonçalo Ramos ai canali ufficiali del club. "Io e Amorim - ha aggiunto il portoghese - condividiamo la stessa idea sul calcio ed è bello sentire la sua fiducia, il fatto che mi voglia del suo progetto. Questo mi ha motivato ancora di più ad essere qui e aiutare il Milan. Questo è uno dei club più importanti del mondo e per me è ancora più speciale perché era la squadra preferita di mio padre. Quindi è speciale". 

L'impatto

Classe 2001, Ramos è arrivato dal Psg. "Ho trovato un gruppo fantastico e sono state settimane positive, non vedo l'ora che inizi il campionato. La mentalità è più importante del talento. Sono arrivato al Milan, ci sarà sicuramente pressione. Se non sei forte mentalmente puoi andare giù molto facilmente, ma lavorerò su questo aspetto per essere pronto ad ogni situazione. Con una forte mentalità penso che non ci saranno problemi e che andrà tutto bene, ho fiducia in me stesso. Sono un attaccante d'istinto e a volte serve proprio quello per trovarsi al momento giusto - ha concluso Ramos -. Punto a vincere più trofei possibili e spero di segnare tanti gol".

 

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