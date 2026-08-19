Ramos si presenta: "Il Milan era la squadra di mio padre, non ho mai avuto dubbi. Io e Amorim..."

"Quando ho saputo che c'era la possibilità di venire al Milan non ho avuto dubbi: era la scelta giusta. Per me è stato chiaro sin dal primo momento: volevo essere qui a fare parte del progetto". Così l'attaccante del Milan Gonçalo Ramos ai canali ufficiali del club. "Io e Amorim - ha aggiunto il portoghese - condividiamo la stessa idea sul calcio ed è bello sentire la sua fiducia, il fatto che mi voglia del suo progetto. Questo mi ha motivato ancora di più ad essere qui e aiutare il Milan. Questo è uno dei club più importanti del mondo e per me è ancora più speciale perché era la squadra preferita di mio padre. Quindi è speciale".