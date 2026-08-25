MILANO - Alphadjo Cisse è il personaggio del momento al Milan. Quando Ruben Amorim ha rivelato in conferenza stampa di aver avuto un colpo di fulmine nei confronti del ragazzo cresciuto nelle giovanili del Verona, probabilmente non immaginava che nemmeno 48 ore dopo le sue parole l’innamoramento si sarebbe esteso a tutto il popolo rossonero. Adesso, parafrasando sempre l’allenatore portoghese, bisognerà che l’attaccante rimanga con i piedi ancorati al campo da calcio, senza lasciarci la testa. Per giocarsi quello che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile: un posto da titolare nel Milan e magari pure una chiamata in azzurro. Chissà con quali occhi avrà guardato la prodezza del diciannovenne veneto il buon Leao. Rafa è ancora tra coloro che sono sospesi e nel frattempo il ragazzino rischia di mettere la freccia e marameo, occupare il posto che una volta era suo senza far sentire più di tanto la mancanza del portoghese ai tifosi. Che peraltro, dovessero scegliere adesso, forse è facile capire chi sceglierebbero. La fortuna è che non tocca a loro, ma Amorim, in tempi non sospetti, aveva già profetizzato un dualismo che pareva lontano dal manifestarsi. Era Ferragosto, eravamo tutti con la testa un po’ in vacanza, ma dopo la vittoria milanista sul Manchester United (amichevole nella quale Cisse aveva segnato) l’allenatore del Milan diceva questo, a proposito dei due talenti. «Leao è un nostro giocatore. Ho già detto che siamo felici di averlo, è un giocatore davvero costoso. Quindi vedremo, ma deve lottare. Penso che Cisse, per come ha giocato, renderà le cose difficili». In questo momento a Leao converrebbe prendere lezioni di arrampicata.
Milan, gli occhi di Mancini su Cisse
Diverso è il discorso in prospettiva per Pulisic, invece. Lui sì che, quando tornerà al cento per cento, dovrebbe essere più in alto in gerarchia rispetto ad Alphadjo. Anche per l’americano, però, vale il discorso accennato sopra: in questo momento Cisse, un po’ per la forma fisica un po’ per l’entusiasmo, vola. Non sarà il Pulisic della stagione passata a metterlo in discussione per quel che riguarda le gerarchie, ma la versione Capitan America che a San Siro avevano imparato a conoscere prima della stagionaccia 25/26. In tutto ciò, poi, c’è un osservatore interessatissimo del talento di origini guineane, ma italianissimo - visto che è nato a Treviso - Cisse. Si chiama Roberto Mancini, professione ct di una nazionale alla ricerca di talenti per rilanciare il calcio nostrano e fare bene la Nations League, qualificarsi per l’Europeo, ma soprattutto (ed è un soprattutto sottolineato con dieci passate di evidenziatore sopra) centrare il prossimo Mondiale dopo tre edizioni che gli italiani hanno visto dalla tv.
Cisse, le presenze in Nazionale
Finora Cisse ha all’attivo, dopo i gettoni in Under 16, 18 e 19, due presenze in Under 21: Silvio Baldini lo aveva convocato per le sfide della finestra di novembre 2025 contro Polonia e Montenegro, inserendolo nel finale. In entrambi i casi era stato utilizzato come punta, sostituendo colui che oggi è un compagno di squadra, Francesco Camarda. Ora che Amorim gli ha cucito un ruolo diverso addosso, potrebbe tornare utilissimo anche a Mancini, per dare strappi, freschezza e gol alla nazionale che verrà. Per adesso, lo abbiamo solo cominciato a conoscere, ma se continuerà così il fattore Alpha potrebbe essere una delle migliori notizie degli ultimi mesi anche in ottica azzurra.