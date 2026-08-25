MILANO - Alphadjo Cisse è il personaggio del momento al Milan. Quando Ruben Amorim ha rivelato in conferenza stampa di aver avuto un colpo di fulmine nei confronti del ragazzo cresciuto nelle giovanili del Verona, probabilmente non immaginava che nemmeno 48 ore dopo le sue parole l’innamoramento si sarebbe esteso a tutto il popolo rossonero. Adesso, parafrasando sempre l’allenatore portoghese, bisognerà che l’attaccante rimanga con i piedi ancorati al campo da calcio, senza lasciarci la testa. Per giocarsi quello che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile: un posto da titolare nel Milan e magari pure una chiamata in azzurro. Chissà con quali occhi avrà guardato la prodezza del diciannovenne veneto il buon Leao. Rafa è ancora tra coloro che sono sospesi e nel frattempo il ragazzino rischia di mettere la freccia e marameo, occupare il posto che una volta era suo senza far sentire più di tanto la mancanza del portoghese ai tifosi. Che peraltro, dovessero scegliere adesso, forse è facile capire chi sceglierebbero. La fortuna è che non tocca a loro, ma Amorim, in tempi non sospetti, aveva già profetizzato un dualismo che pareva lontano dal manifestarsi. Era Ferragosto, eravamo tutti con la testa un po’ in vacanza, ma dopo la vittoria milanista sul Manchester United (amichevole nella quale Cisse aveva segnato) l’allenatore del Milan diceva questo, a proposito dei due talenti. «Leao è un nostro giocatore. Ho già detto che siamo felici di averlo, è un giocatore davvero costoso. Quindi vedremo, ma deve lottare. Penso che Cisse, per come ha giocato, renderà le cose difficili». In questo momento a Leao converrebbe prendere lezioni di arrampicata.