Amorim scarica Leao: "Meglio cambiare squadra. Milan, Rabiot cruciale e Maignan…"

È una vigilia dai tanti temi quella che accompagna il Milan verso la sfida contro il Venezia. In conferenza stampa Amorim ha acceso i riflettori su diversi aspetti, dalla gestione della rosa al mercato, passando per il caso Leao e l’importanza di costruire una squadra capace di mantenere alta l’intensità lungo tutta la stagione. Tra strategie, parole forti e qualche frecciata, il tecnico portoghese ha delineato la partita che attende i rossoneri: una sfida in cui, oltre alla qualità, serviranno soprattutto mentalità e umiltà.
Milan-Venezia, conferenza Amorim
"Vogliamo creare dei meccanismi, ma dobbiamo preparare la squadra in modo che tutti siano coinvolti. Dobbiamo fare in modo di essere competitivi e vista anche l'Europa League è impossibile schierare gli stessi calciatori. Vogliamo vincere titoli e per fare questo dobbiamo saper cambiare gli interpreti, così come faranno anche gli avversari. Non troveremo di fronte sempre le stesse squadre e dobbiamo fare in modo che tutti siano pronti" - ha spiegato Amorim in conferenza stampa.
Sul mercato e le ultime probabili cessioni come Leao: "Sono soddisfatto della squadra che ho, non so che succederà da qui alla fine. Se dovesse arrivare un giocatore è perché potrà aiutarci. Riguardo Leao si è allenato solo una volta per cui non sarà della partita. Per il resto bisogna aspettare altri pochi giorni per la fine del mercato e poi potremo fare un'analisi. Cosa succede se Tomori, Fofana e Gimenez non trovano una squadra? Anche se un giocatore non fa parte del progetto non è che non sia un buon calciatore, ma è impossibile allenarsi con 27 giocatori a disposizioni, nessuno sarebbe soddisfatto, ma come società mettiamo a disposizione tutte le strutture. Il mercato è ancora aperto ma il mio focus è sul Venezia".
La situazione Leao e i problemi di mentalità
Se un difensore in più farebbe comodo al Milan ? Amorim ha risposto con fermezza: "Dobbiamo concentrarci sulla partita, ci sono anche dei giovani difensori. Non possiamo risolvere tutti i problemi con una sola sessione di mercato. Magari in stagione qualcuno potrebbe rivelarsi una sorpresa. Oggi c'è troppa fretta in tutto, io sono vecchio stampo, serve tempo. Tutto quello che facciamo avrà impatto sul futuro. Poi ripeto, possono esserci delle sorprese come Cisse, che se avessi pensato che ha giocato solo in B magari non avrei schierato". Poi all'ennesima domanda su Leao, ha fatto chiarezza: "Per ora è difficile parlare di una situazione individuale, tra cinque giorni accetterò tutte le domande sul mercato, quando sarà chiuso. Leao è un ottimo giocatore, con la mentalità giusto potrebbe giocare in tutte le squadre del mondo, ma bisogna averla. Ci sono dei momenti in cui conviene andare altrove. Nessuno mi ha chiesto ancora del Venezia, di Stroppa che ha vinto quasi tutte le partite le scorso anno".
I pericoli del Venezia e un monito: "Va venduto meglio il prodotto"
Sulla partita contro il Venezia e la prima a San Siro: "Credo che sarà una giornata speciale per me, sentirò la responsabilità di essere l'allenatore del Milan. Cercherò di godermi tutto. Mi aspetto una partita difficile. Per chi ha visto la sfida del Venezia contro il Lecce, se ci si concentra solo sul risultato non si capisce quanto può essere forte questa parta. Vorranno il possesso, dovremo essere umile e disposti a pressare e correre tanto. Loro cercheranno di fare una marcatura a uomo a tutto campo, soprattutto all'inizio. Ciò che mi ha colpito delle prime partite è che bisogna vendere meglio questo prodotto. Ci sono tanti allenatori intelligenti, in futuro bisogna cercare di vendere meglio il prodotto calcio italiano. I nostri tifosi vorranno il dominio della palla, ma se non dovessimo ragionare potremmo soffrire, quindi umiltà".
Poi una piccola frecciatina: "Per noi sarebbe meglio se la stampa non ci vedesse come una squadra che non può vincere lo scudetto. Noi dobbiamo giocare senza abbassare il livello di prestazione. Ora dobbiamo cercare la continuità, cercando di giocare bene di settimana in settimana. Ci alleniamo molto e bene c'è molto impegno da parte dei giocatori e per mantenere questo impegno collettivo, tutti devono sentirsi coinvolti nel progetto. Cosa intendo con vendere meglio il prodotto? Per vendere meglio il prodotto, bisogna fare un bel calcio".
L'importanza di Rabiot e Maignan
Amorim ha poi elogiato molto Rabiot: "Non lo conoscevo prima di arrivare qui, ma è fondamentale per il nostro progetto. Vogliamo rinnovargli il contratto. Ha voglia di imparare nonostante l'età, gioca in una delle nazionali più forti del mondo. Aiuta anche i più giovani. Contro il Torino non era nella condizione migliore, ma è stato decisivo per la partita. Dove può giocare? Sia da centrocampista sia da trequartista, dipende dalla partita e dai giocatori a disposizione. A Marsiglia con De Zerbi ha giocato molto bene". Su Maignan: "Una cosa che ho imparato è che devo vedere le cose con i miei occhi. Ho parlato con Mike ed è un leader. Sulle palle inattive è molto forte, esige rispetto dai compagni. Noi vogliamo che rimanga al Milan, è molto importante per noi. Lo vedo contento con il preparatore. Si è parlato molto sui social di Maignan, ma non me ne importante. Quello che vedo io mi porta a pensare che è molto contento di stare qui".
"Il Venezia è la più forte del mondo"
Sulle difficoltà con le neo promosse nello scorso anno e se ha cambiato qualcosa in questa stagione: "Abbiamo parlato di questo argomento nell'ultima conferenza, per me si tratta di focus. Non si può essere concentrati contro Inter, Roma, Atalanta e non con altre. Bisogna sempre avere la stessa concentrazione, per me si tratta solo di umiltà, non che non ci sia stata l'anno scorso, non c'ero. Ho visto le partite del Milan tipo contro l'Inter, dove l'avevo vista molto concentrata. Ma i punti in palio sono sempre tre, non possiamo sapere qual è la partita decisiva della stagione. Se non ci concentriamo sempre, possiamo perdere anche con una squadra di Serie B. In questo momento il Venezia è la squadra più forte al mondo. Ci può stare una sconfitta, ma solo perché l'avversario è stato più forte, non per mancanza nostra".
Come sta Pulisic e la coppia Chukwueze-Moreira
Amorim ha poi fatto chiarezza sulla condizione di Pulisic: "Lui è reduce da un infortunio, abbiamo gestito i suoi carichi, vediamo se possiamo usarlo a partita in corso" Sulle coppie di esterni: "Moreira può giocare sia insieme a Chukwueze sia al suo posto. Abbiamo cercato qualcuno con le stesse qualità di Chukwueze. Vogliamo che la squadra nel caso non senta la sua mancanza. Ci saranno partite in cui i due quinti saranno molto offensivi, ma contro linee di centrocampo a 4 spesso si vedrà Bartesaghi".
Cosa non voglio rivedere più contro il Venezia di quello che ho visto col Torino? L'allenatore lo ha spiegato: "Per quanto riguarda la condizione atletica, solo in 15 minuti abbiamo avuto la sensazione di calo. Però vari giocatori come Rabiot e Modric sono arrivati tardi. Poi i centrali non sono abituati a cercare il loro avversario diretto alto. Avremmo dovuto gestire meglio il possesso. Però bisogna fare anche i complimenti ad Abate che negli ultimi 20 minuti ha messo Njie, che dovrebbe essere titolare. Sarà un passo avanti se faremo 80 minuti buoni invece di 75. Contro il Venezia sarà tutto diverso, perché non sappiamo quelle che saranno le loro rotazioni". Poi ha analizzato anche quello che vuole dalla sua retroguardia: "Se mi sento al sicuro con la difesa che ho a disposizione? Ormai nel calcio servono giocatori rapidi e veloci, ma dipende dal campionato. In Premier se hai giocatori bassi, puoi soffrire nei piazzati. Quando giochi in una grande squadra devi essere veloce, bravo con la palla al piede e nei duelli uno contro uno. Queste sono le tre qualità che voglio nella difesa"
"Camarda deve sentirsi importante"
Sulle possibilità di Camarda e se serve un'altra punta: "Non mi piace parlare prima della chiusura del mercato. Sappiamo che Camarda ha bisogno di tempo. Potremmo giocare anche come falso nove come terza opzione. Però credo molto in Camarda e voglio trovarmi nella condizioni di poterlo mettere quando mancherà Ramos. So che il livello è diverso, ma anche Camarda si sta abituando al nostro ritmo. Deve sentirsi importante, non la terza scelta, ma la seconda. Avrà il suo spazio e minutaggio, ma Goncalo Ramos è un'altra cosa, per questo è costato così tanto. Ripeto, Camarda deve sentirsi il secondo attaccante del Milan e sapere che gioca nel Milan, che bisogna vincere. Quindi deve essere pronto".
La conferenza di Stroppa
"Dobbiamo fare punti, cercheremo di fare punti. Sappiamo dove andiamo, non è solo uno stadio iconico ma rappresenta tanto a livello di calcio internazionale. Anche per il mio trascorso. Il Milan è fortissimo. Mi auguro di fare la stessa prestazione fatta con il Lecce. Come atteggiamento, coraggio, attenzione. Per il resto sappiamo che affrontiamo una squadra fortissima e che sarà difficile. Alzare l'asticella dell'attenzione per non fare errori sarà fondamentale, perché sappiamo che le qualità individuali che di squadra dei rossoneri sono di valore" - ha spiegato Stroppa. Poi ha proseguito: "Il Milan è una squadra completa che ha una identità di gioco magari ancora in costruzione, ma abbastanza precisa. Ha delle individualità che in qualsiasi momento possono decidere con una giocata una azione da gol, c'è da essere assolutamente attenti. C'è un altro aspetto caratteristico di queste squadre così forti e ben allestite: che nel giro di 2-3 minuti tu rischi di andare sotto come successo poi al Torino. Cali un attimo e questo ti compromette una prestazione e il risultato. Non c'è solo da limare l'errore nostro, ma da avere un atteggiamento di attenzione su qualsiasi cosa: la qualità di un controllo, una palla a metà, la qualità nella gestione della palla. Nel momento in cui presti il fianco, il Milan ti fa male. Poi ci sono dei valori, ma questi nel calcio valgono fino ad un certo punto: se lavoriamo di squadra, con coraggio, se portiamo in campo certe caratteristiche quando avremo la palla qualcosa succederà. È una partita da giocare".
Le condizioni di Moreno e l'potesi Rrahmani dall'inizio
Su Moreno: "Purtroppo quando è arrivato era fuori condizione. Non ha potuto fare le amichevoli perché ha lavorato a parte. Quando si è inserito ha avuto questo mezzo problemino facendo una spaccata, andando su un contrasto si è aperto, l'entità dell'infortunio è un pochino più importante. Io ho pensato a 2-3 giorni da quello che mi dicevano lo staff medico e i fisioterapisti, purtroppo dobbiamo rinunciare a lui anche per questa partita. Spero di recuperarlo per l'Udinese, così in Coppa Italia darò spazio finalmente a chi è un pochino più in ritardo per condizione e conoscenze. Anche per testare chi arriva da fuori. Moreno lo stiamo aspettando, non sappiamo ancora cosa potrà darci". Su Rrahmani: "Se può giocare da titolare? No in questo momento devo dire che le gerarchie sono queste. A me piace Rrahmani, l'ho mostrato nel momento in cui l'ho messo dentro contro il Lecce. A proposito di gente in panchina che non molla mai: mi piace la gente che entra dentro e dà l'apporto giusto, di carattere, come lo stesso Haps. O per necessità o per scelta si può fare tutto lì davanti, magari con il Lecce un cambio di tutti gli attaccanti rispetto a chi avevo in panchina forse lo potevo fare, quindi faccio autocritica, magari ci voleva gente fresca, però ho scelto così. Speravo in uno spunto ancora di Yeboah".
È una vigilia dai tanti temi quella che accompagna il Milan verso la sfida contro il Venezia. In conferenza stampa Amorim ha acceso i riflettori su diversi aspetti, dalla gestione della rosa al mercato, passando per il caso Leao e l’importanza di costruire una squadra capace di mantenere alta l’intensità lungo tutta la stagione. Tra strategie, parole forti e qualche frecciata, il tecnico portoghese ha delineato la partita che attende i rossoneri: una sfida in cui, oltre alla qualità, serviranno soprattutto mentalità e umiltà.
Milan-Venezia, conferenza Amorim
"Vogliamo creare dei meccanismi, ma dobbiamo preparare la squadra in modo che tutti siano coinvolti. Dobbiamo fare in modo di essere competitivi e vista anche l'Europa League è impossibile schierare gli stessi calciatori. Vogliamo vincere titoli e per fare questo dobbiamo saper cambiare gli interpreti, così come faranno anche gli avversari. Non troveremo di fronte sempre le stesse squadre e dobbiamo fare in modo che tutti siano pronti" - ha spiegato Amorim in conferenza stampa.
Sul mercato e le ultime probabili cessioni come Leao: "Sono soddisfatto della squadra che ho, non so che succederà da qui alla fine. Se dovesse arrivare un giocatore è perché potrà aiutarci. Riguardo Leao si è allenato solo una volta per cui non sarà della partita. Per il resto bisogna aspettare altri pochi giorni per la fine del mercato e poi potremo fare un'analisi. Cosa succede se Tomori, Fofana e Gimenez non trovano una squadra? Anche se un giocatore non fa parte del progetto non è che non sia un buon calciatore, ma è impossibile allenarsi con 27 giocatori a disposizioni, nessuno sarebbe soddisfatto, ma come società mettiamo a disposizione tutte le strutture. Il mercato è ancora aperto ma il mio focus è sul Venezia".