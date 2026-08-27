Amorim scarica Leao: "Meglio cambiare squadra. Milan, Rabiot cruciale e Maignan…"

" Dobbiamo fare punti, cercheremo di fare punti. Sappiamo dove andiamo, non è solo uno stadio iconico ma rappresenta tanto a livello di calcio internazionale . Anche per il mio trascorso. Il Milan è fortissimo. Mi auguro di fare la stessa prestazione fatta con il Lecce. Come atteggiamento, coraggio, attenzione. Per il resto sappiamo che affrontiamo una squadra fortissima e che sarà difficile. Alzare l'asticella dell'attenzione per non fare errori sarà fondamentale, perché sappiamo che le qualità individuali che di squadra dei rossoneri sono di valore" - ha spiegato Stroppa. Poi ha proseguito: "Il Milan è una squadra completa che ha una identità di gioco magari ancora in costruzione, ma abbastanza precisa. Ha delle individualità che in qualsiasi momento possono decidere con una giocata una azione da gol, c'è da essere assolutamente attenti. C'è un altro aspetto caratteristico di queste squadre così forti e ben allestite: che nel giro di 2-3 minuti tu rischi di andare sotto come successo poi al Torino. Cali un attimo e questo ti compromette una prestazione e il risultato. Non c'è solo da limare l'errore nostro, ma da avere un atteggiamento di attenzione su qualsiasi cosa: la qualità di un controllo, una palla a metà, la qualità nella gestione della palla. Nel momento in cui presti il fianco, il Milan ti fa male. Poi ci sono dei valori, ma questi nel calcio valgono fino ad un certo punto: se lavoriamo di squadra, con coraggio, se portiamo in campo certe caratteristiche quando avremo la palla qualcosa succederà. È una partita da giocare".

Le condizioni di Moreno e l'potesi Rrahmani dall'inizio

Su Moreno: "Purtroppo quando è arrivato era fuori condizione. Non ha potuto fare le amichevoli perché ha lavorato a parte. Quando si è inserito ha avuto questo mezzo problemino facendo una spaccata, andando su un contrasto si è aperto, l'entità dell'infortunio è un pochino più importante. Io ho pensato a 2-3 giorni da quello che mi dicevano lo staff medico e i fisioterapisti, purtroppo dobbiamo rinunciare a lui anche per questa partita. Spero di recuperarlo per l'Udinese, così in Coppa Italia darò spazio finalmente a chi è un pochino più in ritardo per condizione e conoscenze. Anche per testare chi arriva da fuori. Moreno lo stiamo aspettando, non sappiamo ancora cosa potrà darci". Su Rrahmani: "Se può giocare da titolare? No in questo momento devo dire che le gerarchie sono queste. A me piace Rrahmani, l'ho mostrato nel momento in cui l'ho messo dentro contro il Lecce. A proposito di gente in panchina che non molla mai: mi piace la gente che entra dentro e dà l'apporto giusto, di carattere, come lo stesso Haps. O per necessità o per scelta si può fare tutto lì davanti, magari con il Lecce un cambio di tutti gli attaccanti rispetto a chi avevo in panchina forse lo potevo fare, quindi faccio autocritica, magari ci voleva gente fresca, però ho scelto così. Speravo in uno spunto ancora di Yeboah".