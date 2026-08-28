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Amorim: "Milan, c'è tanto lavoro da fare". Su Ramos: "Non penso a quanti gol farà, ma gioca per due"

Il tecnico rossonero ha parlato al termine del match vinto 2-0 al Meazza contro il Venezia: le dichiarazioni
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Amorim: "Milan, c'è tanto lavoro da fare". Su Ramos: "Non penso a quanti gol farà, ma gioca per due"© LAPRESSE
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"Sapevo che sarebbe stata dura per il modo in cui loro hanno di giocare. Abbiamo avuto tante occasioni, ma senza avere grande possesso. C'è ancora molto lavoro da fare". Queste le parole di Ruben Amorim, ai microfoni di Dazn, al termine della gara vinta dal Milan contro il Venezia, per 2-0.

Le scelte tattiche

"Quando ho inserito Saelemaekers in posizione avanzata ho pensato che avessimo spazio in quella zona. All'inizio ho pensato di mettere lì Loftus-Cheek, ma poi c'era bisogno di più qualità e ho optato per il doppio cambio - aggiunge l'allenatore portoghese -. Dobbiamo migliorare quando difendiamo nella nostra area di rigore, con i nostri centrali che devono già preparare la fase di transizione. Non è facile giocare in casa, i nostri tifosi hanno i ricordi di squadre fantastiche del passato. A volte non si vince in modo bello. Non sto pensando a quante reti deve fare Ramos. Il modo in cui lavora e pressa lo fa sembrare come due giocatori insieme. Dopo due occasioni sbagliate era comunque sereno ed è arrivato poi il gol".

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