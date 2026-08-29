Pagelle Milan-Venezia: Gila si è preso la difesa, scossa Saelemaekers, Ramos a due facce

Un San Siro unito nel commovente ricordo di Franco Baresi festeggia la vittoria del Milan sul Venezia per 2-0. Sono il tanto atteso Goncalo Ramos e un autogol di Halhal a mettere il sigillo sulla seconda vittoria in campionato dei rossoneri. Il fischio d'inizio è stato quindi anticipato dall'omaggio all'indimenticabile capitano, con una gigantografia della maglia numero 6 al centro del campo, gli striscioni e i cori della Curva Sud e di tutto lo stadio. Per il numero 9 rossonero è arrivato il primo gol in carriera con la nuova maglia, dopo molteplici occasioni sprecate. Il raddoppio arriva all'89'. La squadra di Stroppa si getta in avanti e Saelemaekers trova un varco lanciando centralmente in campo aperto Jashari, che a tu per tu con Stankovic si fa ipnotizzare dal portiere ma il pallone, dopo un rocambolesco rimpallo su Halhal, termina in fondo al sacco. Sugli scudi l'esterno belga subentrato dalla panchina, che con due assist ha permesso al Milan di portare a casa una partita rivelatasi inizialmente ostica. Il match termina col punteggio di 2-0, con il Milan che festeggia così il momentaneo primo posto in classifica a punteggio pieno dopo due giornate.

Pagelle Milan Maignan 6 Serata senza imprese, anche perché gli attaccanti del Venezia gli danno poco da fare.

Gila 7 Dopo due partite possiamo già dire che lui in difesa è una certezza come che Natale cada il 25 dicembre: sempre presente. Gabbia (42’ st) ng.

De Winter 5.5 Dei tre dietro quello più impreciso, più che altro quando deve leggere le situazioni e a volte non riesce proprio.

Pavlovic 6 La solita personalità a volte debordante, si fa notare soprattutto in fase di spinta dando una mano in più ai suoi.

Chukwueze 6 Un primo tempo in cui Haps lo blocca spesso dietro e quando ha una bella chance al 44’ fa tutto bene, meno il tiro che esce mollissimo; esce alla distanza.

Modric 5.5 Torna titolare dopo l’ingresso decisivo a Torino, ma è un po’ meno brillante del solito e dà l’impressione di trovarsi molto meno a suo agio in un centrocampo a due, soprattutto quando il ritmo è alto. Jashari (30’ st) 6 Propizia il bis rossonero.

Milan Baresi infinito, San Siro si commuove: il tributo prima di Milan-Venezia è da brividi Musah 6 Senza fuochi d’artificio né proclami, l’americano alla fine mette insieme una bella quota di legna a ogni partita. Riuscisse anche ad essere più bravo sottoporta… ieri ha preso una traversa clamorosa al 10’ della ripresa.

Bartesaghi 6 Non fa chissà quali cose imperdibili sulla fascia, ma se non altro è attento dietro e prova a proporre qualcosa davanti. Estupinan (42’ st) ng.

Loftus-Cheek 5.5 Escludendo un paio di strappi, peraltro conclusi senza acuti di sorta, è stata una serata completamente anonima quella dell’inglese. Rabiot (15’ st) 6 Entra e dà ritmo.

Cisse 5.5 La sensazione è che quando la palla passa dalle sue parti possa creare sempre una giocata, però nel primo tempo cerca sempre delle cose troppo difficili, nel secondo non tocca quasi palla fino a quando non viene richiamato in panchina. Saelemaekers (15’ st) 7.5 Due assist che mettono in porta i compagni: il suo ingresso cambia la partita.

Gonçalo Ramos 7 L’esordio a San Siro sembra incoraggiante perché dopo meno di un minuto è già pericoloso, solo che poi si perde una dietro l’altra una serie di occasioni ghiotte, finché non si sblocca e segna il suo primo gol da milanista: redenzione.

All. Amorim 7 Prima a San Siro finita con una vittoria, che arriva grazie ai cambi tutti giusti e al ‘suo’ centravanti.