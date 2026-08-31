Milan, c’è Hutchinson: visite mediche e firma. Tutto sul nuovo colpo

MILANO - È sbarcato attorno alle ore 20.30 di ieri sera Omari Hutchinson, il quinto acquisto dell’estate del Milan. Trequartista mancino, 22 anni, inglese naturalizzato giamaicano (ma ha poi scelto la nazionale dei "Tre Leoni"), Hutchison, proposto dall’agente Kia Joorabchian, è stato prelevato da Gerry Cardinale con la stessa modalità degli altri giocatori presi nelle scorse settimane, ovvero con un blitz nato e concluso nel giro di 48 ore. Accordo con il Nottingham Forest per un prestito oneroso di circa 4.2 milioni e diritto di riscatto - non obbligo - superiore ai 40. Cifre alte, si dirà, per un giocatore non così conosciuto ad alti livelli, ma il club della città inglese vicina alla foresta di Sherwood lo aveva pagato ben 43 milioni solamente dodici mesi fa per strapparlo all’Ipswich, squadra in cui Hutchinson - cresciuto nelle Academy di Chelsea, Charlton e Arsenal - si era messo in mostra nelle precedenti due stagioni, guidandola in particolare nella promozione in Premier con 10 gol nella Championship ’23-24.

Hutchinson al Milan, visite mediche e contratto: cifre e caratteristiche Hutchinson stamani svolgerà l’iter delle visIte mediche e dell’idoneità al Coni, quindi andrà a Casa Milan per firmare il contratto da un anno più quattro (in caso di riscatto) a 3.5 milioni più bonus. Il Milan, insomma, crede molto in questo ragazzo londinese dal fisico non statuario, ma dal talento sopraffino. Le due annate in Premier non sono state esaltanti per quanto concerne le statistiche - 62 presenze totali, 4 gol e 7 assist -, ma va pure sottolineato come non abbia giocato in squadre competitive. L’Ipswich è infatti retrocesso nel ’24-25 e la scorsa annata il Nottingham, dopo una stagione brillante col 7° posto in classifica e la qualificazione in Europa League, è finito al 16° posto con quattro allenatori che si sono alternati in panchina. A Milano sono convinti di poter valorizzare le qualità di Hutchinson, giocatore ideale da piazzare dietro Gonçalo Ramos nel ruolo di trequartista destro, lì dove finora Amorim ha schierato Loftus-Cheek e a gara in corso Rabiot e dove potrebbero giocare anche Cisse, Pulisic e Saelemaekers.

Milan Baresi infinito, San Siro si commuove: il tributo prima di Milan-Venezia è da brividi Omari Hutchinson e Amorim: il precedente con il Manchester United Hutchinson, campione d’Europa con l’Inghilterra Under 21 nell’estate del 2025 (segnò un gol in finale nel 3-2 alla Germania), è però uno specialista in quella posizione. Per altro il tecnico rossonero ha imparato a conoscerlo nelle sue annate inglesi, non fosse altro perché alla sua prima partita sulla panchina del Manchester United, il 24 novembre 2024, pareggiò a Portman Road in casa dell’Ipswich subendo il gol dell’1-1 finale proprio da... Hutchinson, alla sua prima rete in Premier. Omari fuori dal campo è un amante della moda: ha scelto la città giusta dove rilanciarsi.