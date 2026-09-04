Ramos alla Giroud nel segno dello Stadium: la richiesta di Amorim contro la Juve

Ci sono notti nelle quali un acquisto deve provare a prendere valore. Dove deve dimostrare che l’assegno che è stato staccato per lui è stato ben riposto. È così che si può interpretare il primo Juventus-Milan di Gonçalo Ramos, che arriva alla sfida dello Stadium dopo essersi sbloccato con il Venezia e con l’intenzione, almeno nelle aspettative, di non volersi di certo fermare al casello di Torino. L’attaccante portoghese, ad oggi, è la vera e unica certezza del reparto offensivo milanista, visto che Christian Pulisic ancora non si è visto in campo mentre Francesco Camarda sta proseguendo nel suo lavoro di crescita settimanale nel corso degli allenamenti, anche se il campo – nelle prime due partite ufficiali – lo ha visto solamente della panchina.