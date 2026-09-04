Ramos alla Giroud nel segno dello Stadium: la richiesta di Amorim contro la Juve

Ci sono notti nelle quali un acquisto deve provare a prendere valore. Dove deve dimostrare che l’assegno che è stato staccato per lui è stato ben riposto. È così che si può interpretare il primo Juventus-Milan di Gonçalo Ramos, che arriva alla sfida dello Stadium dopo essersi sbloccato con il Venezia e con l’intenzione, almeno nelle aspettative, di non volersi di certo fermare al casello di Torino. L’attaccante portoghese, ad oggi, è la vera e unica certezza del reparto offensivo milanista, visto che Christian Pulisic ancora non si è visto in campo mentre Francesco Camarda sta proseguendo nel suo lavoro di crescita settimanale nel corso degli allenamenti, anche se il campo – nelle prime due partite ufficiali – lo ha visto solamente della panchina.
Ramos e la sfida alla Juve
Ramos, con la nove sulle spalle, ha già fatto vedere alcune cose del suo repertorio, in primis la capacità di reagire agli errori sottoporta commessi contro il Venezia prima di arrivare al gol che ha sbloccato la partita. Una dote non da poco, che ricorda molto una delle peculiarità dell’ultimo, grande, numero nove puro che ha avuto il Milan, ovvero Olivier Giroud. Ed è proprio dell’attaccante francese l’ultimo gol decisivo che ha permesso ai rossoneri di vincere in casa della Juventus, che risale al 28 maggio 2023, nel giorno del ventennale della finale di Champions League tra le due squadre giocata a Manchester e vinta dal Milan ai rigori.
Milan, quel gol di Giroud allo Stadium
In quella circostanza, Giroud segnò un grande gol di testa, incornando alla perfezione un cross parabolico di Calabria dalla destra. Da lì in avanti, il Milan non ha più vinto in casa della Juve, ottenendo due pareggi per 0-0 e una sconfitta, per 2-0, il 18 gennaio 2025. Ruben Amorim sa benissimo cosa rappresenti, già alla terza giornata, una super sfida come quella che sta per arrivare e avrà bisogno sicuramente del suo centravanti per cercare una vittoria che avrebbe un peso capitale di non poco conto nel cammino del Milan dentro questo campionato, dove i rossoneri sono ancora un cantiere aperto nonostante si siano già viste alcune cose interessanti, sia contro il Torino sia contro il Venezia.
I due volti di Ramos
Gonçalo Ramos, nei suoi primi centottanta minuti da titolare del Milan in campionato, ha fatto vedere due prestazioni diverse: una più da gregario contro il Toro, dove non gli sono arrivati i palloni giusti e duellando nell’uno contro uno con Ismajili, mentre una settimana fa ha avuto non solo diverse occasioni oltre a quella segnata sull’assist di Saelemaekers, ma ha anche cucito l’azione del 2-0 che ha poi chiuso la partita. In mezzo i tanti scatti in avanti che hanno rappresentato il segnale, per tutta la squadra, di alzare la pressione in maniera unitaria e compatta, con risultati alterni a livello complessivo.
Ma molte delle fortune di Gonçalo Ramos, che dovrebbe essere anche diventato primo rigorista, passeranno anche dalla combinazione che Amorim sceglierà di mettergli, con costanza, alle spalle. Sulla linea della trequarti, per il momento, abbiamo visto la coppia iniziale formata da Cisse e Loftus-Cheek, ma già domenica potrebbe vedersi Adrien Rabiot in quelle zone come accaduto nel secondo tempo con il Torino. E poi ci sono da scoprire, in vario modo, Pulisic, Saelemaekers e Hutchinson (arrivato proprio perché gioca dentro il campo). Gonçalo attende e rimane il punto di riferimento indiscutibile dell’attacco del Diavolo.
Ci sono notti nelle quali un acquisto deve provare a prendere valore. Dove deve dimostrare che l’assegno che è stato staccato per lui è stato ben riposto. È così che si può interpretare il primo Juventus-Milan di Gonçalo Ramos, che arriva alla sfida dello Stadium dopo essersi sbloccato con il Venezia e con l’intenzione, almeno nelle aspettative, di non volersi di certo fermare al casello di Torino. L’attaccante portoghese, ad oggi, è la vera e unica certezza del reparto offensivo milanista, visto che Christian Pulisic ancora non si è visto in campo mentre Francesco Camarda sta proseguendo nel suo lavoro di crescita settimanale nel corso degli allenamenti, anche se il campo – nelle prime due partite ufficiali – lo ha visto solamente della panchina.
Ramos e la sfida alla Juve
Ramos, con la nove sulle spalle, ha già fatto vedere alcune cose del suo repertorio, in primis la capacità di reagire agli errori sottoporta commessi contro il Venezia prima di arrivare al gol che ha sbloccato la partita. Una dote non da poco, che ricorda molto una delle peculiarità dell’ultimo, grande, numero nove puro che ha avuto il Milan, ovvero Olivier Giroud. Ed è proprio dell’attaccante francese l’ultimo gol decisivo che ha permesso ai rossoneri di vincere in casa della Juventus, che risale al 28 maggio 2023, nel giorno del ventennale della finale di Champions League tra le due squadre giocata a Manchester e vinta dal Milan ai rigori.