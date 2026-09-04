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Goncalo Ramos non ha dubbi: "Qui per fare la storia del Milan. Stagione positiva solo se..."

Arrivato in estate dal Psg per 80 milioni di euro, l'acquisto più costoso della storia rossonera spende parole al miele per il suo nuovo club e per Amorim
4 min
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"Per me sarà una stagione positiva se vinciamo lo scudetto, non mi interessa dei gol. Se ne segno 100 e arriviamo settimi non serve a nulla". Parola di Gonçalo Ramos, attaccante del Milan e della nazionale portoghese, in vista del big-match di campionato in calendario domenica sera (ore 20.45) allo Stadium di Torino contro la Juventus. "Sono qui per fare la storia del Milan, così come chiunque venga qui - spiega Ramos, classe 2001, in un'intervista esclusiva disponibile da oggi solo su Dazn -. Il Milan è già la storia, noi vogliamo arricchirla vincendo altri trofei".

Ramos e il feeling con Amorim

Con il tecnico Amorim il feeling è scoppiato da subito: "Mi ha chiamato quando ero al Mondiale, a luglio. Sono andato in camera e abbiamo parlato: è stato molto facile. Un momento che ricorderò per sempre". Figlio d'arte, con il padre ex calciatore del Farense e grande tifoso del Milan, Ramos ha sempre avuto accanto un punto di riferimento fondamentale: "Il Milan era il suo club preferito, è cresciuto guardando il club vincere tutto e il suo sogno era giocare qui. È il mio allenatore nella vita, ho imparato tanto da lui".

 

 

Ramos e il peso dei milioni 

Sull'essere l'acquisto più caro della storia del club (circa 80 milioni di euro, bonus compresi), l'ex Psg ha le idee chiare: "Per me è tutta fiducia. Significa che credono in me, perciò devo dimostrare il mio valore e aiutare il club a vincere. È motivazione e pressione, ma una pressione positiva".

 

 

I tifosi rossoneri sperano che, con lui davanti, il Milan abbia finalmente trovato quella punta capace di finalizzare a dovere: "Cerco di fare di tutto per segnare. Non è bello sbagliare i gol, ma quando succede è importante saperlo gestire", conclude Ramos, pronto a prendere per mano la squadra e a riportarla dove meritano storia e blasone. Il centravanti lusitano, che ha già timbrato il cartellino aprendo il 2-0 del Meazza contro il Venezia nell'ultimo turno, ha ora messo nel mirino la Juve: Spalletti e i suoi sono avvisati.   

 

 

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