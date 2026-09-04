Goncalo Ramos non ha dubbi: "Qui per fare la storia del Milan. Stagione positiva solo se..."

"Per me sarà una stagione positiva se vinciamo lo scudetto, non mi interessa dei gol. Se ne segno 100 e arriviamo settimi non serve a nulla". Parola di Gonçalo Ramos, attaccante del Milan e della nazionale portoghese, in vista del big-match di campionato in calendario domenica sera (ore 20.45) allo Stadium di Torino contro la Juventus. "Sono qui per fare la storia del Milan, così come chiunque venga qui - spiega Ramos, classe 2001, in un'intervista esclusiva disponibile da oggi solo su Dazn -. Il Milan è già la storia, noi vogliamo arricchirla vincendo altri trofei".

Ramos e il feeling con Amorim Con il tecnico Amorim il feeling è scoppiato da subito: "Mi ha chiamato quando ero al Mondiale, a luglio. Sono andato in camera e abbiamo parlato: è stato molto facile. Un momento che ricorderò per sempre". Figlio d'arte, con il padre ex calciatore del Farense e grande tifoso del Milan, Ramos ha sempre avuto accanto un punto di riferimento fondamentale: "Il Milan era il suo club preferito, è cresciuto guardando il club vincere tutto e il suo sogno era giocare qui. È il mio allenatore nella vita, ho imparato tanto da lui".

Serie A Juve a caccia dell'Inter, crollo Napoli: le rose più preziose della Serie A Ramos e il peso dei milioni Sull'essere l'acquisto più caro della storia del club (circa 80 milioni di euro, bonus compresi), l'ex Psg ha le idee chiare: "Per me è tutta fiducia. Significa che credono in me, perciò devo dimostrare il mio valore e aiutare il club a vincere. È motivazione e pressione, ma una pressione positiva". Serie A Como sontuoso, Napoli bocciato: voti e nuove formazioni della Serie A dopo il mercato I tifosi rossoneri sperano che, con lui davanti, il Milan abbia finalmente trovato quella punta capace di finalizzare a dovere: "Cerco di fare di tutto per segnare. Non è bello sbagliare i gol, ma quando succede è importante saperlo gestire", conclude Ramos, pronto a prendere per mano la squadra e a riportarla dove meritano storia e blasone. Il centravanti lusitano, che ha già timbrato il cartellino aprendo il 2-0 del Meazza contro il Venezia nell'ultimo turno, ha ora messo nel mirino la Juve: Spalletti e i suoi sono avvisati.