Gabbia salta Juve-Milan. Amorim studia la formazione tra certezze e possibili novità: cosa filtra

Si avvicina a grandi passi la sfida tra Juventus e Milan . Un match che aprirà le danze a tre mesi intensissimi per le due squadre, con tanti impegni tra campionato ed Europa League e poco tempo per riposare . I rossoneri di Ruben Amorim , intanto, dovranno fare i conti con un'assenza nella gara che si giocherà domenica sera all'Allianz Stadium a partire dalle 20.45: si tratta di Matteo Gabbia.

Per la sfida di Torino sarà assente il difensore classe 1999. Gabbia è reduce da un fastidio alla caviglia che non gli ha consentito di lavorare a pieno regime con i compagni. Un problema che, di fatto, lo escluderà dalla partita di dopodomani contro la Juve di Spalletti. Per il centrale nelle prime due partite di campionato con Torino e Venezia solo 17' giocati: nel primo match con i granata è subentrato al minuto 76, scampoli di partita con gli arancioneroverdi. Di conseguenza Amorim si affiderà allo stesso terzetto difensivo schierato nelle prime due partite, c omposto da De Winter, Gila e Pavlovic.

I dubbi di formazione per Amorim

Contro la Juve, nel consueto 3-4-2-1 rossonero, giocherà sicuramente l'ex Rabiot, da capire se in mediana o sulla linea dei trequartisti. A centrocampo Chukwueze sulla destra e Musa interno, in attesa di comprendere se al suo fianco ci sarà Rabiot oppure, nel caso in cui il francese dovesse essere proposto sulla trequarti, Modric. Ballottaggio tra Estupinan ed Bartesaghi sull'out mancino: l'ecuadoriano ha giocato da titolare la prima sfida di campionato con il Torino, l'italiano invece è partito dal 1' nella scorsa sfida con il Venezia.

Dubbi anche sulla trequarti: nelle prime due gare di campionato Amorim ha sempre dato spazio a Cissé e Loftus-Cheek, ma qualcosa in questo senso potrebbe cambiare nel match contro i bianconeri (vedi il già citato Rabiot, ma anche la possibile carta a sorpresa Hutchinson). In porta e in attacco zero dubbi: in campo rispettivamente Mike Maignan e Goncalo Ramos.