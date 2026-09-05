Pavlovic: "Chi temo per Juve-Milan. Allegri, Amorim e su Vlahovic al Besiktas devo essere onesto"

L'intervista a Pavlovic

Pavlovic, è iniziato il suo terzo campionato in rossonero. Considerando il via vai delle ultime stagioni, ormai è da considerare un senatore. «Mi piace tanto stare qui e mi trovo benissimo a Milano, una città dove mi sono ambientato bene con la mia famiglia anche se da quando è nato mio figlio passo il tempo fra casa e Milanello». In estate qualche squadra ha provato a convincerla a lasciare il Milan? «Le opportunità ci sono sempre, ogni estate e capitano a tutti i giocatori. Ma io non volevo andare via, quando ho parlato la prima volta con Amorim ho capito di essere un giocatore importante per lui. Rinnovo? Qua sto bene e voglio restare». Com'è stato l'impatto di Amorim nello spogliatoio? «È un allenatore ancora giovane, mi piace perché si capisce che comprende bene cosa pensano e provano i calciatori. Sul campo, come è giusto che sia, è un duro e pretende il massimo, ma fuori è una persona gentile e cordiale».