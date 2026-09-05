Amorim, rabbia calendario: "Neanche in Premier così tante partite in sequenza. Juve? Già battuta"

A poche ore da Juventus-Milan , Amorim ha alzato la voce e messo subito le cose in chiaro: nessun calcolo, nessuna scusa e soprattutto nessuna intenzione di lasciarsi distrarre dalle parole degli altri. Il tecnico rossonero ha promosso a pieni voti il mercato, difeso il reintegro di Tomori e lanciato la sfida alla Juventus di Spalletti. Non sono mancate diverse stoccate durante la conferenza stampa: prima ha criticato le tante partite ravvicinate e il calendario della Serie A e poi ha mandato un messaggio preciso alla squadra, dopo le parole di Chivu che non ha definito la sfida dall'Allianz Stadium come un big match.

Juve-Milan, conferenza Amorim

"Cercherò di aiutare i miei calciatori anche fuori dal campo, nella vita in generale. Sul campo devo farli lavorare molto bene per vincere le partite" - ha spiegato Amorim in conferenza, spiegando qual è il suo modo di fare. Poi l'allenatore ha fatto un bilancio sul mercato e ha spiegato perché è stato reinserito in rosa Tomori: "Sono abituato alla presenza di Cardinale e la dirigenza, parlo con loro ogni giorno. Sono molto soddisfatto del mercato, se si guardano i nomi presi, abbiamo acquistato top player che ci aiuteranno anche in futuro. Al Milan bisogna essere tutti allineati su un giocatore da prendere e se qualcuno non lo è, non si prende quel calciatore. Noi siamo stati allineati su tutti. Per quanto riguarda Tomori è molto semplice: Gabbia ha un problema fisico e ci saranno momenti in cui dovremo disputare 4 partite in 10 giorni, voglio stare sicuro. In allenamento Tomori si è allenato molto bene, poi ha esperienza. Per me la priorità è la squadra e in quel momento era necessario reintegrarlo.