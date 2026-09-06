Gila: "La Juve meritava il gol. Negli ultimi minuti abbiamo avuto paura"

"Senza di me soffriamo di più? Sono situazioni della partita, loro meritavano il gol, noi non abbiamo giocato al nostro meglio, soprattutto nel primo tempo con tante palle perse, ma questo secondo me è positivo perché pur non essendo ancora il vero Milan siamo riusciti a competere con una squadra molto forte come la Juve". Così Mario Gila a DAZN al termine della partita pareggiata in casa della Juventus . Il Milan in queste prime tre giornate di campionato ha subito due gol, entrambi senza il difensore spagnolo, sostituito in precedenza.

Gila: "Contenti per aver pareggiato in uno stadio difficile"

"In questo inizio di stagione non sono riuscito a finire le partite, forse per l'infortunio che mi ha fatto perdere 2 settimane. Oggi ho avuto un altro problema, ma siamo contenti per aver pareggiato in uno stadio molto difficile", ha detto Gila riguardo il suo problema fisico, prima di ammettere che i rossoneri sono stati un po' troppo prudenti e rinunciatari, specialmente dopo il gol: "Sono due cose che vanno legate - ammette lo spagnolo -. Oggi abbiamo perso troppi palloni e il baricentro, perché concedi metri agli avversari nel momento in cui recuperano palla. Loro sono molto bravi sui cross, hanno tanti centimetri e ci hanno fatto gol proprio così. Forse negli ultimi minuti abbiamo avuto un po' paura". Chiusura sulla prossima giornata, che vedrà il Milan ospite della Lazio, l'ex squadra di Gila: "Sarà una partita speciale, ho tanta voglia di ritrovare i miei ex compagni, mi dispiace che non ci saranno i tifosi".