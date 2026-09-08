Rivincita Cisse: prima in bilico sul mercato poi ha stregato Amorim. Ora è al centro del Milan!

MILANO - Sui sette punti che il Milan ha incamerato nelle prime tre giornate di campionato c’è la firma di Alphadjo Cisse. Il trequartista rossonero ha stregato Ruben Amorim nel corso del precampionato e sta confermando, dentro al suo percorso di crescita, che quelle doti che erano emerse a Catanzaro non erano figlie di un fenomeno momentaneo, di un exploit che durano come una granita ghiacciata sotto il caldo estivo, ma che sono qualcosa di solido e di importante sul quale lavorare. Ci aveva visto giusto Geoffrey Moncada, ex capo scout del Milan, che a gennaio spinse l’allora amministratore delegato Giorgio Furlani a intavolare e chiudere la trattativa con il Catanzaro per prendere Cisse e poi lasciarlo lì. Otto milioni più bonus d’investimento che, in quel frangente, non andarono giù a Massimiliano Allegri, al quale era stato detto che non vi erano risorse per andare a prendere - con sei mesi d’anticipo - Mario Gila, con Igli Tare che si era già mosso e che aveva trovato gli accordi di massima con il giocatore e con la Lazio. Oggi Cisse - che prima della decisione di Amorim di confermarlo sul mercato era stato inseguito tra le altre dal Toro - si è messo alle spalle il grave infortunio che lo ha tenuto fuori dai giochi nella seconda parte di stagione e si sta prendendo un pezzetto del nuovo Milan. Con Ruben Amorim che ha dimostrato come serva dare fiducia e credere nelle qualità dei giovani talenti per poterli far emergere, in attesa di vedere come gestirà effettivamente gli altri due gioiellini della casa, ovvero Comotto e Camarda. Intanto Amorim ha trovato in Alphadjo Cisse il trequartista che gli può dare le maggiori garanzie di rendimento e di forma.
Ruben Amorim e la crescita di Alphadjo Cisse al Milan
Tanto è vero che nel post Juventus-Milan, l’allenatore portoghese ha parlato di una prospettiva nazionale per Cisse: «Dipende dall'idea del commissario tecnico della nazionale. Non è una mia decisione. Non ho un'opinione al riguardo. Quello che penso quando guardo Cisse è che ha molta qualità, ma ha bisogno di tempo. Ci sono alcune cose per cui Cisse non è pronto in certi momenti. Sta lavorando per questo. Oggi era davvero importante per lui. Sta crescendo molto velocemente, ma non mettiamo questa pressione sul ragazzo. Ha bisogno di tempo per crescere e ha bisogno di tempo anche per migliorare molte cose. La gente guarda solo ai gol. Io guardo a molte cose che deve migliorare per essere un top player. E per giocare nella tua nazionale devi essere davvero forte. Quindi diamo tempo a Cisse di crescere». Tutto giusto, ma il tempo sembra essere uno dei peggiori nemici sia del Milan sia della nazionale, dove vengono chiesti risultati di un certo tipo in un arco temporale molto risicato.
Cisse, dall'Under 21 alla nazionale maggiore
Ad oggi, Cisse rientra nel gruppo di giocatori a disposizione di Silvio Baldini per l’Under 21. Il 5 ottobre, gli azzurrini hanno il match-ball qualificazione contro la Polonia e Alphadjo, che fino ad ora ha totalizzato solo due presenze con un totale di 27 minuti in Under 21, potrebbe essere un valore aggiunto anche in prospettiva europeo e relativa qualificazione olimpica. Ma anche al piano alto di Coverciano, ovvero nella nazionale maggiore, l’andamento di Cisse viene monitorato con attenzione da Roberto Mancini e Claudio Ranieri. Se il trequartista del Milan dovesse fare ancora gol e/o giocare bene nelle partite antecedenti le convocazioni del 18 settembre, allora le cose potrebbero cambiare. Tutto, dunque, passa dal rendimento di Cisse per capire in quale nazionale giocherà durante la sosta tra fine settembre e i primi di ottobre.