Rivincita Cisse: prima in bilico sul mercato poi ha stregato Amorim. Ora è al centro del Milan!

MILANO - Sui sette punti che il Milan ha incamerato nelle prime tre giornate di campionato c’è la firma di Alphadjo Cisse. Il trequartista rossonero ha stregato Ruben Amorim nel corso del precampionato e sta confermando, dentro al suo percorso di crescita, che quelle doti che erano emerse a Catanzaro non erano figlie di un fenomeno momentaneo, di un exploit che durano come una granita ghiacciata sotto il caldo estivo, ma che sono qualcosa di solido e di importante sul quale lavorare. Ci aveva visto giusto Geoffrey Moncada, ex capo scout del Milan, che a gennaio spinse l’allora amministratore delegato Giorgio Furlani a intavolare e chiudere la trattativa con il Catanzaro per prendere Cisse e poi lasciarlo lì. Otto milioni più bonus d’investimento che, in quel frangente, non andarono giù a Massimiliano Allegri, al quale era stato detto che non vi erano risorse per andare a prendere - con sei mesi d’anticipo - Mario Gila, con Igli Tare che si era già mosso e che aveva trovato gli accordi di massima con il giocatore e con la Lazio. Oggi Cisse - che prima della decisione di Amorim di confermarlo sul mercato era stato inseguito tra le altre dal Toro - si è messo alle spalle il grave infortunio che lo ha tenuto fuori dai giochi nella seconda parte di stagione e si sta prendendo un pezzetto del nuovo Milan. Con Ruben Amorim che ha dimostrato come serva dare fiducia e credere nelle qualità dei giovani talenti per poterli far emergere, in attesa di vedere come gestirà effettivamente gli altri due gioiellini della casa, ovvero Comotto e Camarda. Intanto Amorim ha trovato in Alphadjo Cisse il trequartista che gli può dare le maggiori garanzie di rendimento e di forma.