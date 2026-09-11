Amorim, due cambi dopo la Juve: tutte le novità in vista di Lazio-Milan

Se il campo ha dato dei segnali, allora qualche indicazione della probabile formazione del Milan contro la Lazio è arrivata. Diego Moreira e Alexis Saelemaekers , nei ruoli ricoperti contro la Juventus , potrebbero non essere riproposti dal primo minuto con il ritorno di Samuel Chukwueze come esterno di centrocampo e Alphadjo Cisse a riprendersi la maglia da titolare come trequartista di sinistra alle spalle di Gonçalo Ramos. I due sono stati determinanti nella partita contro la Juventus , con l’assist del nigeriano per l’ex Catanzaro, che ha segnato un gol bellissimo e che è valso il vantaggio milanista fino al gol del pareggio di Gatti.

Ruben Amorim , nei suoi primi due mesi da allenatore del Milan, ha spesso mischiato le carte negli ultimi due allenamenti prepartita, comunicando la formazione definitiva ai calciatori solo nella riunione tecnica prima di partire per lo stadio. Domani, in un Olimpico che potrebbe essere più milanista che laziale in termini di presenza dei tifosi, l’allenatore rossonero non solo cercherà la terza vittoria nelle prime quattro partite di campionato, ma si scontrerà contro la cabala della passata stagione. Perché è proprio in casa della Lazio che il Milan ha visto andare in frantumi due situazioni potenzialmente importanti. Prima c’è stata l’eliminazione dalla Coppa Italia e poi, dopo la vittoria nel derby che aveva riportato il Milan a -7, la sconfitta in campionato che ha segnato l’inizio della fine di Massimiliano Allegri, del sogno scudetto prima e della corsa a un posto in Champions League poi.

Amorim, le scelte

Corsi e ricorsi storici, che si intrecciano con la necessità del Milan di riprendere a vincere in Serie A, il che sarebbe un buon viatico alla prima settimana europea della stagione, visto che mercoledì arriva il Benfica a San Siro per l’esordio in Europa League mentre domenica sera, sempre a Milano, i rossoneri affronteranno il Lecce prima della chilometrica sosta per le nazionali. Le novità che arrivano da Milanello, oltre ai possibili spoiler di formazione, riguardano l’infermeria, che di fatto si è svuotata. Ieri Matteo Gabbia è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà convocato, dando così a Amorim un’altra opzione per la difesa. Poi inizierà il duello per la titolarità con Koni De Winter, reduce da un’ottima partita contro Kolo Muani domenica scorsa. Attesa anche per capire se ci saranno o meno i primi minuti stagionali di Christian Pulisic, ancora fermo a quota zero in tre convocazioni.

Intanto, sulla questione Fofana, è emersa anche la linea del Milan in merito al pagamento dello stipendio. Dal vertice di via Aldo Rossi fanno sapere che gli andalusi pagheranno il 40% dello stipendio del francese, mentre il Siviglia ha comunicato che si accollerà solo l’8% del lordo. Christopher Nkunku, infine, non ha nascosto il suo dispiacere per il modo in cui è stato trattato dal Milan: «Scelta da rispettare ma che non capisco, non so perché si sono comportati così».