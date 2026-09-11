Sergio Conceicao attacca il Milan: "Ho le mie colpe, ma Allegri e la dirigenza sono caduti"

L'esperienza al Milan di Sergio Conceicao è durata soltanto 6 mesi , appena 31 gare in cui l'allenatore portoghese ha collezionato una media di 1,71 punti per partita e vinto una Supercoppa Italiana. Nonostante questo, però, dopo l'ottavo posto e la mancata qualificazione alle coppe europee, il club rossonero ha deciso di esonerarlo, sostituito nella stagione successiva da Massimiliano Allegri . Anche l'ex Juve, però, non è riuscito a convincere a pieno e ora, a distanza di più di un anno dal suo addio alla panchina del Diavolo, l'allenatore portoghese ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

Intervistato da Dazn Portugal, Sergio Conceicao ha detto: "Al Milan sono rimasto sei mesi, durante i quali le cose non sono andate proprio benissimo , ma siamo riusciti a vincere una Supercoppa e ad arrivare in finale di Coppa Italia. Amorim diceva poco tempo fa che il Milan ha vinto due campionati in vent’anni ed è vero. Una o due coppe, di cui una è mia, in sei mesi. E poi si è confermato che l’allenatore non era l’unico problema. Ovviamente ho avuto la mia parte di colpa e non voglio sottrarmi alle mie responsabilità, ma si è visto che Allegri e la dirigenza… sono caduti tutti ". Il riferimento è chiaro: al termine della stagione 2025/26, il Milan ha rivoluzionato la struttura societaria, esonerando Allegri e gran parte della dirigenza. La scelta di puntare sull'allenatore italiano al posto di Conceicao, quindi, non ha avuto i frutti sperati.

"Al Milan pensano che ogni anno si debba vincere il campionato…"

Il portoghese ha quindi voluto fare un in bocca al lupo ad Amorim, suo connazionale e attuale allenatore del Milan: "Non è stata colpa del cambio di allenatore e voglio mandare un saluto a Ruben, che abbia tanta fortuna in questo nuovo percorso che non è affatto facile, soprattutto per il contesto del club. La pressione che c’è lì… la gente pensa che debbano essere campioni d’Europa ogni anno e vincere il campionato".

Il futuro di Sergio Conceicao

Dopo l'esperienza al Milan, Conceicao ha guidato l'Al Ittihad ma ora è svincolato. Parlando del suo futuro, il portoghese ha quindi detto: "In questi due o tre mesi sono arrivati molti inviti. Proprio oggi, ad esempio, da un club arabo. Una settimana fa ne è arrivato uno da un club greco che ha cambiato allenatore. Ci sono stati contatti anche con un club turco, che non è tra i cosiddetti grandi. Non è molto difficile arrivarci. Il prossimo progetto deve essere qualcosa che io percepisca come solido, per poterci rimanere un po’ di tempo e darmi la possibilità di vincere, perché per me è molto difficile perdere. Fa parte del progetto, ma è proprio attraverso quei momenti meno positivi che impariamo e quest’anno all’Al Ittihad. Ci vorrebbe un altro programma per descrivere il contesto in Arabia Saudita. Non è andata bene".

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