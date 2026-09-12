Amorim: "Non si può giocare solo per un tempo. Moreira? Ha reso più offensivo il Milan"

Ruben Amorim ha commentato ai microfoni di Dazn il pari in trasferta sul campo della Lazio arrivato in rimonta grazie alla doppietta di Moreira. Il tecnico del Milan ha dichiarato: "Nel primo tempo non eravamo noi, non c'era energia. Mentre nel secondo è stato l'opposto: c'era energia, abbiamo avuto il controllo totale della partita. Abbiamo ottenuto un punto, ma dovevamo fare molto meglio e non si può giocare solo per un tempo".