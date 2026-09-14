Modric, il Milan davanti a una scelta impensabile: Amorim cerca la formula giusta

MILANO - La partita di sabato pomeriggio contro la Lazio ha acceso le luci su un tema che farà parlare molto, ovvero l’impiego di Luka Modric. Il fuoriclasse croato è stato sostituito da Ruben Amorim durante l’intervallo, al pari di Pervis Estupinan e Ruben Loftus-Cheek, ma se per questi due il cambio era quasi scontato, quello di Modric con Musah ha lasciato sorpresi un po’ tutti nonostante Luka non avesse messo in mostra una prestazione positiva. Il tema di dibattito è quello aperto dalle parole dello stesso Amorim nel post partita: in che modo può e deve esser utilizzato Modric all’interno del sistema di gioco adoperato dal suo allenatore che non prevede come nel Milan allegriano due mezzeali a protezione del croato? Il quesito è complesso e comprende diversi elementi da analizzare. Panchinare uno come Modric, seppur abbia appena compiuto 41 anni, non è un esercizio semplice perché è uno dei leader della squadra ed è anche uno dei pochi calciatori nella rosa del Milan che vuole il pallone tra i piedi, scaricando di responsabilità i compagni.

Modric, Musah e le scelte di Amorim a centrocampo Ma allo stesso tempo, se i ritmi della partita sono alti fin dal primo minuto come accaduto contro la Lazio, ecco che Modric può andare in difficoltà rispetto a un Musah che fa dell’intensità uno dei suoi punti forti. Sta a Amorim capire, dentro il cantiere di Milanello, come gestire la situazione di Modric per arrivare a una quadratura complessiva che, ad oggi, ancora non c’è del tutto. Le idee di un calcio dominante, ad alta intensità e offensivo possono andare in contrasto con la situazione attuale del croato, che è apparso ancora non al top della condizione fisica e anche questo potrebbe aver influito sulla sua prova di Roma. Inserirlo dalla panchina, in una naturale e strutturata gestione delle forze unitamente al rilancio di Musah e a qualche chance che dovrà essere data a Jashari e Comotto, potrebbe portare Modric a essere più lucido e impattante. Specialmente qualora dovesse entrare dalla panchina, con le squadre avversarie magari già in crisi energetica, ecco che il suo apporto qualitativo potrebbe avere un peso superiore.

Calcio Il Milan rimonta la Lazio con un super Moreira: prima doppietta, a segno anche Cancellieri e Noslin Milan, esterni offensivi e futuro tattico di Modric E poi c’è il discorso legato ai due esterni: con la bocciatura tecnica di Estupinan (fischiato dal settore ospiti quando è stata annunciata la sua sostituzione con Diego Moreira) e con Chukwueze che convince di più di Saelemaekers, avere due laterali di centrocampo così offensivi richiederà una diga più solida a centrocampo e questo scenario si addice di più alla coppia Musah-Rabiot rispetto a una configurazione che possa prevedere, dall’inizio, anche Modric. Difficile ipotizzarne un avanzamento sulla linea dei trequartisti, perché su quelle zolle, Amorim vuole giocatori che siano intensi e pronti ad agganciare la pressione come Pulisic e Cisse, il che dovrebbe anche sgravare Gonçalo Ramos di qualche chilometro percorso all’indietro. Insomma, dopo due mesi di lavoro, le idee di gioco di Amorim si vedono ma c’è ancora molto sul quale lavorare. E la gestione di Modric, che nella pausa per le nazionali sarà con la Croazia, è un tema di non poco conto sul quale Amorim dovrà riflettere e lavorare.