Baila Moreira! Conferma Milan per l'Europa League: il ruolo migliore per aiutare Amorim

Diego Moreira è l’uomo della domenica milanista , anche se ha segnato una doppietta sabato sera. Ieri però, sulla bocca dei tifosi era il nome del belga quello che si è preso più lodi per aver cambiato il corso della partita all’Olimpico di Roma. Una prestazione d’impatto che ora lo mette in prima fila per una maglia da titolare contro il Benfica - prima in Europa League per il Milan. Non una squadra qualunque per Diego: è la squadra per la quale a sedici anni (nel 2020) ha lasciato il natio Belgio e lo Standard Liegi che lo aveva svezzato. In realtà, Moreira avrebbe pure voluto approdare prima in Portogallo, ma i regolamenti non lo permettevano: desiderava vivere più vicino a papà Almami Moreira (all’epoca domiciliato in Portogallo, appunto), l’uomo che ha un po’ guidato la carriera.

Almami, originario della Guinea Bissau, aveva giocato nello Standard, come Helmut Graf il nonno materno (tedesco) di Diego. Nella squadra B del Benfica, comunque, Moreira ha vinto una Youth League - insieme a Cher Ndour , il giocatore della Fiorentina all’epoca pure lui in forza alle Aquile di Lisbona. Chissà che il ricordo non sia di buon auspicio per il cammino continentale del Milan.

E chissà in che posizione giocherà. A destra lo si è visto contro la Juve e non ha incantato, a sinistra contro la Lazio ha deciso il match, ma è anche vero che lui e Chukwueze in campo insieme danno una trazione molto anteriore al Milan. Il diretto interessato a fine gara ha detto di vedersi meglio sulla destra, però è anche vero che la fascia sinistra gli ha portato fortuna in carriera.

Moreira: ora la conferma

Dal Benfica nel 2023 Moreira è passato al Chelsea, che lo ha girato al Lione in prestito - un’esperienza da dimenticare coi tifosi del Lione che non gli hanno perdonato di aver poi segnato alla ex squadra con lo Strasburgo (squadra che fa parte della galassia Chelsea). In Francia Moreira è arrivato nel 2024 e ha raccontato in un’intervista a Instant Foot qualche tempo dopo, che lui avrebbe voluto giocare esterno d’attacco, ma nella prima conversazione con Liam Rosenior, tecnico dello Strasburgo all’epoca, confessò di poter fare anche l’esterno a tutta fascia e siccome Dilan Bakwa, il titolare a sinistra, era fuori…

Moreira ha finito per entrare sulla corsia mancina e diventare un top della squadra. Tanto che il Milan e Gerry Cardinale, convinto in prima persona dopo aver visto i report degli analisti a investire forte su di lui, ci hanno puntato 45 milioni per averlo dai francesi. Per ora ha dimostrato di poter essere un fattore determinante. Lo attenderanno le prossime partite per le conferme.