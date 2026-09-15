Ibrahimovic a casa Milan 176 giorni dopo: l'incontro con Amorim, la squadra e il futuro

MILANO - Sono passati centosettantasei giorni dall’ultima visita di Zlatan Ibrahimovic a Milanello. Il senior advisor di RedBird mancava dal centro sportivo rossonero dal 22 marzo scorso, giorno successivo alla vittoria del Milan contro il Torino. Da quella volta in avanti, complice anche il rapporto che si è andato logorando con Massimiliano Allegri, Ibra è rimasto lontano da Carnago e ha anche saltato qualche apparizione in trasferta nel finale dello scorso campionato. Nel corso dell’estate, invece, non ha presenziato poiché era impegnato come talent per Fox Sports alla Coppa del Mondo e così ha seguito a distanza la costruzione della squadra, senza intervenire nel processo decisionale che è sempre rimasto nelle mani di Gerry Cardinale in concerto diretto con Ruben Amorim.

Il ritorno a Milanello Ieri, l’ex attaccante rossonero ha fatto nuovamente ritorno a Milanello per la prima volta in stagione e ha voluto salutare tutti i dipendenti della struttura e del club presenti per poi incontrare proprio Ruben Amorim e il gruppo squadra (tutti i giocatori sono a disposizione in vista della partita di domani sera, ore 21, contro il Benfica a San Siro per l’esordio in Europa League). Ibra ha seguito da bordocampo la seduta di allenamento, ma non ha pranzato con l’allenatore, lasciando Milanello poco prima dell’inizio del pasto di metà giornata. La sua ultima apparizione di un certo peso, in chiave milanista, risale al 25 maggio scorso, giorno in cui arrivò la decisione definitiva di Gerry Cardinale schiacciò il tasto rosso, decretando l’allontanamento – a vario titolo – dell’ex dirigenza milanista composta da Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada oltre al contestuale esonero di Massimiliano Allegri. Ibra, prima di partire per gli Stati Uniti, aveva avuto dei confronti con Cardinale per quel che concerne la scelta del nuovo allenatore, svolgendo così il suo ruolo di advisor, ma alla fine la decisione è stata presa dal patron rossonero, che ha poi condotto in prima persona le trattative di calciomercato.

A San Siro per il Benfica Zlatan, con ogni probabilità, sarà presente domani sera a San Siro per la partita contro il Benfica, primo scontro diretto nella fase a campionato dell’Europa League, una competizione che il Milan non ha alcuna intenzione di snobbare o usare come palestra, almeno fino a quando non avrà ottenuto una delle prime otto posizioni che consentono la qualificazione alla fase a eliminazione diretta senza passare dai play-off. Non c’è sentore di un ipotetico ritorno in auge di Ibrahimovic all’interno delle dinamiche quotidiane del Milan, ma la sua presenza a Milanello, dopo tutto questo tempo, ha fatto certamente notizia. Vedremo nelle prossime settimane quello di ieri sarà da catalogare come un episodio sporadico o se, invece, Ibra tornerà più spesso a Milanello.