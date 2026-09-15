Milan, l’Europa che manca: da Sacchi a Capello, ora Amorim sfida la maledizione

MILANO - Dici Europa League e, se sei tifoso rossonero, ti vengono in mente solo incubi lontani nel tempo. Tipo l’Espanyol, che - battendo a Lecce 2-0 il Milan di Sacchi creò la prima crepa nel progetto del vate di Fusignano (San Siro era squalificato per i disordini seguiti al ko con il Waregem, canto del cigno del Barone Liedholm) - oppure Dugarry che, in tandem con un giovanissimo Zidane, con il Bordeaux fece fuori il Milan di Fabio Capello con un clamoroso 3-0 dopo aver perso 2-0 all’andata a Milano. Nel calcio per i milanisti c’è un trofeo ancor più maledetto della Coppa Italia (dieci volte secondi, un record) ovvero la Coppa Uefa. Che negli anni ha cambiato nome in Europa League ma è ugualmente rimasta indigesta a latitudini rossonere: nella storia il Milan vanta soltanto due semifinali (nel 1971-72, ko con il Tottenham e nel 2001-02, eliminazione contro il Borussia Dortmund), un buco nero per il club che ha vinto 7 Champions e pure 2 Coppe delle Coppe prima che la Uefa pensionasse la competizione.

"Profumo" di Champions Per fortuna domani sera il Benfica farà venire in mente al popolo tifoso i dolci ricordi delle due finali vinte da Nereo Rocco (22 maggio 1963 a Londra, 2-1 con doppietta di Altafini e gol di Eusebio) e Arrigo Sacchi (23 maggio 1990 a Vienna, gol di Rijkaard). Certo è che Ruben Amorim, dopo il doppio pareggio con Juventus e Lazio, si sarebbe augurato un avversario più morbido per iniziare la campagna europea. Invece il confronto con la squadra di Marco Silva (ex Fulham) “profuma” di Champions non fosse altro perché il Benfica, sapientemente guidato da Manuel Rui Costa, nell’ultimo mercato ha investito tantissimo (100 milioni) per accontentare l’allenatore con giocatori quali Palhinha, espressamente richiesto per avere un possesso palla dominante nella metà campo avversaria. Il Milan - dopo un anno di purgatorio senza Coppe (ultima gara agli atti il ritorno dei playoff Champions contro il Feyenoord, 18 febbraio 2025, segnato dall’espulsione di Theo Hernandez quando i rossoneri sembravano avere la gara in mano), si presenterà all’appuntamento con lo smoking come prova anche la scelta di precettare Gonçalo Ramos per affiancare oggi in conferenza stampa Amorim. Questi evidentemente terrà conto del sabato sera passato sulle montagne russe a Roma nelle scelte: in tal senso è attesa la conferma dal 1’ di Diego Moreira, la prima da titolare di Christian Pulisic mentre in difesa riprenderà il suo posto Matteo Gabbia.

Obiettivo: vincere l'Europa League A differenza del Milan, Amorim ha un buon feeling con la competizione: dopo i quarti centrati con lo Sporting Lisbona nel 2022-23, è arrivato in finale con il Manchester United, perdendo 1-0 al San Mamés di Bilbao contro il Tottenham (1-0, rete di Johnson) anche per le strepitose parate di Guglielmo Vicario. Di certo il Milan maneggerà l’Europa League con la massima attenzione perché Gerry Cardinale è fortemente determinato a lasciare un segno della sua presidenza, perché mai come in questa stagione il roster invita a pensare in grande per le italiane (nel ranking Uefa delle iscritte solo il Bayer Leverkusen precede Milan e Juve) e infine, perché, banalmente, vincere l’Europa League - oltre a rimpinguare il palmares del club - dà il pass per la Supercoppa europea e per la Champions che verrà. Arbitro della sfida sarà l’australiano Jarred Gillett, dal 2021 promosso nella Premier League inglese. A San Siro attesi oltre 60mila tifosi, non Cardinale: lui dovrebbe essere nuovamente in prima linea domenica per Milan-Lecce.